В Кантской школе №3 произошла драка, один ученик скончался

25 января в милицию обратился гражданин Ч.В. 1997 года рождения, о принятии мер в отношении ученика 10 класса школы №3 города Кант гражданина Р.А., который 22 января 2025 года примерно в 14:12 часов из-за словесного конфликта нанес телесные повреждения его брату Ч.Д. 2008 года рождения, в результате чего последний был доставлен в территориальную больницу, где 25 января 2025 года не приходя в сознание скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе следствия установлено, что 22 января 2025 года примерно в 12:30 часов возле школы №3 города Кант между школьниками Ч.Д. и Р.А., произошел словесный конфликт, который за территорией школы перерос в драку, в результате чего оба получили телесные повреждения, несовершеннолетний Ч.Д. был доставлен в реанимационное отделение территориальной больницы, где не приходя в сознание скончался.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы и проводятся следственные действия, по результатам,

Данный факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики.

действиям виновных лиц будет дана юридическая оценка и по делу принято процессуальное решение в соответствии с требованиями норм УПК Кыргызской Республики.

"Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства МВД Кыргызской Республики и ГУВД Чуйской области.

В настоящее время по данному факту в некоторых интернет-ресурсах распространяются сообщения о происходящих фактах разжигания межнациональной розни, которые не соответствуют реальной действительности. Так как сотрудниками Чуйской области проводятся соответствующие мероприятия по недопущению проявления вышеуказанных фактов.

ГУВД Чуйской области напоминает, что за распространение заведомо ложной информации и разжигания межнациональной розни наступает уголовная ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, вплоть до лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.