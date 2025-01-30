Внешняя трудовая миграция, как источник экономического развития Узбекистана

По данным Международной организации по миграции, на сегодняшний день в мире насчитывается 281 млн. международных мигрантов, число перемещенных лиц достигло 117 млн. В этой связи обеспечение безопасных и законных миграционных процессов в условиях глобализации представляет собой многогранную задачу, в том числе и для Республики Узбекистан, которая требует глубокого анализа различных факторов влияния и их последствий. Свои анализ и предложения по этому поводу представил в своей статье руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республике Узбекистан Алишер Низамов:

"Начиная с 2017 года в Узбекистане запущен процесс масштабных преобразований, определяющих долгосрочную траекторию развития общественной и политической жизни страны, включая реформы на рынке труда, в частности, в сфере внешней трудовой миграции.

Подтверждением этому являются внесенные в обновленную Конституцию Узбекистана изменения, цель которых – усиление мер защиты трудовых прав граждан страны. Отныне, ряд норм гарантирует каждому право на достойный труд, свободный выбор профессии, условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, справедливое вознаграждение, определяемое без дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Однако, учитывая стремительный рост количества населения страны, перед правительством Узбекистана актуализируются новые задачи в сфере трудоустройства ищущих работу граждан, включая создание новых рабочих мест, обеспечение стабильности в социальной сфере и др.

Страна является лидером среди государств Центральной Азии по абсолютному демографическому росту. По данным Агентства статистики, на начало 2025 г. численность населения страны достигла более 37,5 млн. человек, что свидетельствует о значительном приросте – почти на 750 тысяч человек по сравнению с началом 2024 г.

Согласно подсчетам, в среднем с 2010 г. ежегодный демографический рост Узбекистана составляет 1,8–2,1%, а к 2030 г. численность населения может достигнуть 412 млн. человек, что в свою очередь может создать нагрузку на рынок труда, систему здравоохранения, образования и др.

Наряду с этим, по оценкам экспертов, каждый год более 650-700 тыс. молодых людей выходят на рынок труда, к 2030 году ожидается превышение данного показателя до 1 млн.

При этом экономика Узбекистана в среднем за год создаёт более 300 тысяч новых рабочих мест, в итоге получается, что около 300-400тыс. молодых людей самостоятельно занимаются поиском работы, в том числе за рубежом.

На сегодняшний день доля трудовых ресурсов среди населения составляет 54,2% (19,7 млн. человек), из них 10,4% (2 млн. чел.) работают за пределами страны. Основными направлениями остаются Россия и Казахстан.

В этой связи первостепенной задачей, стоящей перед правительством, является трудоустройство ищущих работу граждан. В целях комплексного подхода к решению данной проблемы в стране создаются новые рабочие места, всестороннюю поддержку получают

частные предприниматели и самозанятые, в сельской местности стимулируется активное использование приусадебных земель, принимаются меры по диверсификации внешней трудовой миграции.

При этом прилагаемые усилия пока еще не соизмеримы с нынешними темпами роста количества населения.

Учитывая это, правительство Узбекистана формирует особенно политическую повестку, которая позиционирует изобилие рабочей силы не в качестве бремени, а ценного актива, способного обеспечить новые перспективы экономического роста.

В этом плане Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. стала стратегическим документом, определившим трудовую миграцию ключевой областью социально-экономической политики Узбекистана.

При этом акцент был сделан на диверсификации миграционных потоков, поскольку страна – крупнейший экспортер рабочей силы в регионе.

Примечательно, что в рамках реализации Стратегии произошли коренные изменения в национальном законодательстве, в части касающейся внешней трудовой миграции. Принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на гарантированную защиту прав и интересов граждан, работающих за рубежом, и на упорядочение системы внешней трудовой деятельности. В частности:

во-первых, создана законодательная основа деятельности частных агентств занятости, принят закон Республики Узбекистан "О частных агентствах занятости".

Согласно данному закону, монополия государства по трудоустройству граждан за рубежом была прекращена, и частные агентства занятости

получили возможность осуществлять деятельность по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Узбекистана.

во-вторых, упорядочена система внешней трудовой деятельности, совершенствованы механизмы защиты прав и интересов трудовых мигрантов за рубежом. В рамках данного направления юридическим лицам разрешено осуществлять деятельность по трудоустройству граждан Республики Узбекистан за рубежом на основании лицензии, выдаваемой Министерством занятости и трудовых отношении (нынешним Министерством

занятости и сокращения бедности).

Кроме того, порядок выдачи разрешения на осуществление трудовой деятельности за рубежом заменен внедрением процедуры добровольной регистрации граждан, выезжающих за рубеж по частным трудовым контрактам.

в-третьих, создан фундамент для осуществления организованного и безопасного трудоустройства граждан Узбекистана за рубежом, расширены полномочия Агентства по внешней трудовой миграции. Открыты представительства Агентства по внешней трудовой миграции в России, Казахстане, Японии, Турции и Южной Кореи.

Учреждены должности атташе по трудовой миграции при диппредставительствах Узбекистана в России и Казахстане.

Вместе с тем, организовано бесплатное профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации в Центрах профессионального обучения.

Между тем, была прекращена деятельность Агентства внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности, вместо которого образовано Агентство миграции при Кабинете Министров, что придало данной структуре большую значимость и ответственность.

Наряду с этим, созданы общенациональная база данных граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность за рубежом, а также онлайн-системы для подачи документов на рассмотрение и выдачи лицензий на осуществление деятельности за пределами Узбекистана и для учёта заключённых гражданами Республики Узбекистан трудовых договоров с иностранными работодателями.

В результате предпринятых мер, организованный набор трудовых мигрантов из Узбекистана в 2024 г. вырос в 3,6 раза, достигнув 113 тыс. человек, в основном в развитые страны, что способствовало росту объёма денежных переводов в Узбекистан, которые составили $12,6 млрд., увеличившись на 34% по сравнению с 2023 г.

в-четвертых, совершенствованы механизмы правовой, финансовой и социальной поддержки трудовых мигрантов и членов их семей. В частности:

– во всех региональных филиалах Агентства по внешней трудовой миграции созданы специальные кассы по продаже билетов Национальной железнодорожной компании и Национальной авиакомпании с предоставлением скидок в размере 20% к цене железнодорожных и авиабилетов для граждан Узбекистана, выезжающих за рубеж с целью временной трудовой деятельности;

– внедрена практика предоставления трудовым мигрантам микрозаймов сроком на один год на оплату расходов, связанных с трудоустройством за рубежом, в размере 2 миллионов сумов за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом и Государственного фонда содействия занятости населения при Министерстве занятости и трудовых отношений;

– страховым компаниям выделены единовременные субсидии в размере 50 тысяч сумов на каждого застрахованного трудового мигранта для покрытия суммы по страхованию жизни граждан и других рисков в период временной трудовой деятельности за рубежом.

Также, в целях исполнения и обеспечения полноценной реализации государственной политики в сфере трудовой миграции создана Республиканская комиссия, состоящая из числа руководителей министерств и ведомств, председателем которой является Премьер-Министр Республики Узбекистан.

В этом контексте хотелось бы привести статистику, подтверждающую правильность предпринимаемых правительством мер и усилий в этом направлении. Так, за последние 8 лет количество трудовых мигрантов из Узбекистана, работающих в РФ, уменьшилось в 6 раз. Если в 2016 году их число составляло от 4 до 6 млн. человек, то в 2024 г. эта цифра не превысила 1 млн. Столь существенное сокращение обусловлено

успехом проводимых в стране экономических реформ.

Однако, несмотря на принимаемые государством меры по созданию условий для трудовых мигрантов, защиты их прав и интересов, диверсификации внешней трудовой миграции и в целом её сокращению, миграция продолжает быть сопряжена с рядом проблем,

которые требуют своего решения. В частности:

– требуется поднятие уровня профессиональной подготовки трудовых мигрантов и отсутствие международного квалификационного сертификата. По данным Института макроэкономических и региональных исследований, 97% трудовых мигрантов из Узбекистана имеют среднее, средне-специальное образование и только 3% – высшее.

Вследствие этого, мигранты в основном заняты в низкооплачиваемых сферах. За пределами страны основными сферами деятельности

отечественных трудовых мигрантов являются такие отрасли, как строительство (53%), промышленность (13%), сфера услуг (10%), общественное питание (7%), торговля (7%), транспорт (4%), сельское хозяйство (4%) и др.;

– напрашивается упрощение процедуры получения "рабочих виз", даже при имеющихся трудовых договорах от иностранных работодателей.

Большинство подавших на визу получают отказ без объяснения причин после прохождения собеседования;

– актуализируется вопрос повышения уровня владения иностранными языками (английским, немецким, русским и др.), а также правовой культуры мигрантов;

– необходимо усиление противодействия вовлечению трудовых мигрантов в противозаконную деятельность, связанную с торговлей людьми и наркотиками, контрабандой оружия и военными конфликтами;

– также целесообразно усиление мер по недопущению радикализации трудовых мигрантов за рубежом, попадания их под влияние различных террористических и экстремистских организаций.

В целом, обобщив вышесказанное, можно отметить, что внешняя трудовая миграция находится под особенным контролем лично Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В этой связи, Главой государства поручено принять следующие меры по ее упорядочению и поддержке трудовых мигрантов. В том числе:

– введение должности атташе по трудовой миграции в посольствах и консульствах Узбекистана в Великобритании, Германии, Польши, Венгрии и Японии, а в Саудовской Аравии

– должности представителя агентства;

_ для оперативного решения проблем сограждан, в посольствах и соответствующих министерствах будут организованы круглосуточно работающие коллцентры;

– внедрение принципа "работа за рубежом начинается с махалли". Помощники хокимов и молодежные активисты должны будут выявлять желающих работать за рубежом и вносить их данные в систему "Онлайн-махалля", после чего кандидатов будут приглашать на конкурсы, объявленные зарубежными работодателями;

– компенсация государством части расходов на рабочую визу, билеты, оценка знаний иностранного языка и уровня профессиональной квалификации. Гражданину, получившему международный сертификат по языку или его эквивалент, будет возмещено 50% расходов на

обучение языку;

– целевая подготовка в учреждениях профессионального образования граждан, не

имеющих профессиональных навыков и не владеющих иностранными языками. Для этого при Агентстве по внешней трудовой

миграции будет открыт Центр по обучению иностранным языкам и целевой подготовке к работе;

– для помощи в трудоустройстве граждан, вернувшихся из трудовой миграции, по образцу Сайхунабадского района Сырдарьинской области, будет оказываться финансовая помощь для ведения приусадебного хозяйства и получения доходов, а также будут предоставляться другие услуги по трудоустройству;

– прикреплённые к махаллям банки будут выделять льготные кредиты в рамках программы "Непрерывная поддержка малого бизнеса";

– медицинские учреждения будут проводить бесплатные медосмотры вернувшихся трудовых мигрантов и членов их семей, а также центры "Инсон" будут оказывать социальную помощь детям, чьи родители работают за рубежом;

– предприятию, принявшему на работу лиц, вернувшихся из трудовой миграции, за каждого сотрудника на протяжении года будет выплачиваться ежемесячная субсидия в размере 500 тыс. сумов из Фонда поддержки занятости.

Автор: руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республике Узбекистан Алишер Низамов