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В Бишкеке прошел второй день агропромышленного форума "АгроДиалог 2025"

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- Светлана Лаптева
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Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организован форум "АгроДиалог 2025" с целью мотивации фермеров, достигших высоких результатов и экономических успехов в области животноводства, популяризации их опыта и демонстрации передового примера фермерам.

Во второй день форума 16 ведущих фермеров-чемпионов в сфере животноводства делились своим опытом, проводили мастер-классы для участников, приехавших из различных регионов. Таким образом знакомят фермеров, с современными методами правильного разведении породистых животных.

Форум является важной площадкой для повышения конкурентоспособности и экономического развития сельскохозяйственного сектора страны. По итогам мероприятия лучшие практики будут широко распространены, а среди фермеров укрепятся принципы устойчивого развития.


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URL: https://www.vb.kg/442409
Теги:
форум, Бишкек
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