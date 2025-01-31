Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.77 - 91.78

Для выезжающих из Узбекистана грузовиков вводят электронную очередь

167  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 июня на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу в Узбекистане должна быть запущена система электронной очереди для грузового транспорта, покидающего страну. Это предусмотрено постановлением президента РУз от 27 января о развитии транспортно-логистической системы.

На совещании 11 января президент поручил нарастить грузопотоки из-за рубежа через внедрение электронной системы очереди, сократить время прохождения границы с 40 до 20 минут, а также внедрить онлайн-мониторинг транспортных средств.

Постановлением утверждена Концепция развития транспортно-логистической системы Узбекистана до 2030 года. Документом предусмотрено увеличение не менее чем в 2 раза общего объёма международных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом (в 2024 году объем составил 59,6 миллиона тонн), экспорта транспортных и логистических услуг - до 2 раз.

Намечено увеличить годовой объём транзита грузов всеми видами транспорта до 22 миллионов тонн (в 2024 году - 13,9 миллиона тонн), долю контейнерных перевозок - минимум в 1,5 раза.

Планируется создать сеть транспортно-логистических центров и довести мощность обработки грузов в них в 3 раза. Сейчас в стране имеется 16 крупных мультимодальных центров общей мощностью 10,7 миллиона тонн.

Кроме того, поставлена цель улучшить позицию Узбекистана в Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка до уровня не ниже 55-го. В 2023 году страна занимала 88-е место, в 2016 году - 118-е.

Постановлением установлено, что при организации международных грузоперевозок к транспортно-экспедиторским услугам применяется нулевая ставка НДС. В результате, как говорилось на упомянутом совещании, появится возможность увеличить долю местных экспедиторов с 15% в 2025 году до 45−50% в 2026-м.

Совместно с Международным союзом автомобильного транспорта намечено создание Регионального учебного центра по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере международного автомобильного транспорта. Обучение будет вестись по европейским стандартам.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования будут созданы дополнительные объекты придорожного сервиса.

Источник: gazeta.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442414
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  