Для выезжающих из Узбекистана грузовиков вводят электронную очередь

С 1 июня на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу в Узбекистане должна быть запущена система электронной очереди для грузового транспорта, покидающего страну. Это предусмотрено постановлением президента РУз от 27 января о развитии транспортно-логистической системы.

На совещании 11 января президент поручил нарастить грузопотоки из-за рубежа через внедрение электронной системы очереди, сократить время прохождения границы с 40 до 20 минут, а также внедрить онлайн-мониторинг транспортных средств.

Постановлением утверждена Концепция развития транспортно-логистической системы Узбекистана до 2030 года. Документом предусмотрено увеличение не менее чем в 2 раза общего объёма международных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом (в 2024 году объем составил 59,6 миллиона тонн), экспорта транспортных и логистических услуг - до 2 раз.

Намечено увеличить годовой объём транзита грузов всеми видами транспорта до 22 миллионов тонн (в 2024 году - 13,9 миллиона тонн), долю контейнерных перевозок - минимум в 1,5 раза.

Планируется создать сеть транспортно-логистических центров и довести мощность обработки грузов в них в 3 раза. Сейчас в стране имеется 16 крупных мультимодальных центров общей мощностью 10,7 миллиона тонн.

Кроме того, поставлена цель улучшить позицию Узбекистана в Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка до уровня не ниже 55-го. В 2023 году страна занимала 88-е место, в 2016 году - 118-е.

Постановлением установлено, что при организации международных грузоперевозок к транспортно-экспедиторским услугам применяется нулевая ставка НДС. В результате, как говорилось на упомянутом совещании, появится возможность увеличить долю местных экспедиторов с 15% в 2025 году до 45−50% в 2026-м.

Совместно с Международным союзом автомобильного транспорта намечено создание Регионального учебного центра по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере международного автомобильного транспорта. Обучение будет вестись по европейским стандартам.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования будут созданы дополнительные объекты придорожного сервиса.

Источник: gazeta.uz