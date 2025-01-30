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В Бишкеке проходит футбольный семинар по медиа и маркетингу

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке прошел первый день специального семинара для пресс-секретарей и маркетологов футбольных клубов, региональных Ассоциаций, футбольных Академий и Лиг.

Семинар проводится Кыргызской Профессиональной футбольной Лигой (КПФЛ) и Кыргызским футбольным союзом (КФС) с целью повышения уровня работы организации в сфере медиа и маркетинга в футбольных организациях, улучшения взаимодействия со СМИ.

Мероприятие открыли Медербек Сыдыков и Канат Асенов. В ходе семинара были заслушаны доклады по техническому регламенту, прямым трансляциям матчей, работе с болельщиками, организации маркетинговых и медийных активностей на соревнованиях.

Основным докладчиком выступил Дастан Исаханов - ведущий специалист по маркетингу Федерации футбола Казахстана.

Всего в двухдневном семинаре принимают участие 34 человека.


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URL: https://www.vb.kg/442421
Теги:
футбол, Кыргызстан
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