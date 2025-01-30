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Мэрия Бишкека тестирует катализаторы предложенные китайским университетом

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэрия города Бишкек запустило эксперимент по оценке эффективности установки катализаторов на транспортные средства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Данные оборудования разработаны и представлены государственным университетом Циндао Китайской Народной Республики.

Этот проект реализуется в рамках мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению уровня загрязнения воздуха в столице.

Эксперимент позволит удостовериться в эффективности катализаторов в сокращении выбросов вредных выхлопов в атмосферу.

Оборудования установлены в автомобилях, предложенные для эксперимента тремя публичными лицами - зампредседателя БГК Болота Ибрагимова, блогеров Максима Золотых и Айбека Эркинбека уулу (Айба Без Купюр).

Специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР проверили эти автомобили с помощью газоанализатора до и после установки катализаторов, чтобы оценить влияние этих устройств на уровень выбросов.

Результаты исследования помогут более точно определить их влияние на качество воздуха в Бишкеке и выработать дальнейшие шаги для улучшения экологической ситуации в городе.

Отметим, основными источниками загрязнения воздуха являются частный сектор (40%) и старые автомобили, которые составляют 30% от общего числа источников загрязнения.

В Бишкеке зарегистрировано 333 801 транспортное средство, срок эксплуатации которых превышает 15 лет.


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URL: https://www.vb.kg/442424
Теги:
вуз, Китай, автомобили, смог, воздух в Бишкеке, мэрия
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