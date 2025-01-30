В КР более 16 тысяч родителей отказались вакцинировать детей в 2024 году

В последние годы в Кыргызстане участились случаи отказа от вакцинации детей, что создает серьезные риски для их здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По ее данным, невакцинированные дети подвержены инфекционным заболеваниям и способствуют их распространению.
Статистические данные:
Корь: По состоянию на конец 2023 года в республике зарегистрировано 7046 случаев кори, в 2024 году – 14 380, а по состоянию на 29 января 2025 года – 1104 случая. Большинство заболевших - дети, родители которых отказались от вакцинации.
В 2023 году 22 000 родителей отказались вакцинировать своих детей. За первые 11 месяцев 2024 года это число составило 16 408.
Причины отказа от вакцинации:
Религиозные убеждения. Некоторые родители не вакцинируют детей по религиозным причинам.
Отсутствие информации. Многие родители недостаточно осведомлены о важности вакцинации.
Важность вакцинации:
Вакцинация защищает детей от опасных инфекционных заболеваний, таких как корь, краснуха и полиомиелит. Невакцинированные дети подвергаются риску заражения и способствуют распространению инфекции.