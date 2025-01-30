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В Оше планируют решить проблему нехватки мест для онкобольных детей

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В рамках рабочего визита в город Ош министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев, совместно с депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Эльдаром Сулаймановым, посетил Ошскую межобластную детскую клиническую больницу (ОМДКБ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во время визита были обсуждены актуальные вопросы, связанные с нехваткой мест в отделении детской онкогематологии. На данный момент отделение, которое обслуживает детей со всего юга страны, включая Ошскую, Баткенскую и Джалал-Абадскую области, рассчитано всего на 25 коек, что значительно ограничивает возможности для приема больных. ОМДКБ в целом вмещает 540 коек, и ежегодно в стационаре проходят лечение около 27 тысяч детей. Амбулаторную помощь ежедневно получают от 800 до 1500 детей.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что проблема нехватки коек в отделении онкогематологии становится особенно актуальной, так как оно обслуживает детей из всех южных областей страны. В связи с этим, рассматривается возможность строительства отдельной детской онкогематологической больницы в Оше, что позволит разгрузить текущее отделение и улучшить качество медицинского обслуживания.

Министр дал поручение директору ОМДКБ Жыргалбеку Толорову подготовить все необходимые документы для начала строительства новой больницы.

Эльдар Сулайманов выразил готовность активно содействовать решению этого вопроса и поддержать проект строительства отдельной детской онкогематологической больницы в городе Ош.

Новость подготовила: Сабина Асанова


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URL: https://www.vb.kg/442428
Теги:
дети, онкология, Ош, Жогорку Кенеш, Депутат, Минздрав, Алымкадыр Бейшеналиев
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