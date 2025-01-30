В Баткене военнослужащий вымогал 100 тыс. сомов у местного жителя

Военной прокуратурой Баткенского гарнизона в отношение военнослужащего контрактной службы воинской части, расположенной в Баткенском гарнизоне Министерства обороны Кыргызской Республики Н.А. и гражданина Э.у.Д. возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса (вымогательство группой лиц). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в селе Жаны-Жер Баткенского района вышеуказанные лица с применением шантажа в отношении гражданина Т.Ж. под угрозой передачи правоохранительным органам принадлежащего ему автомобиль марки "Мерседес-Бенц" вместе с грузом и получили от него 100 000 сомов.

В настоящее время расследование продолжается.