В Байтике задержан наркоторговец с крупной партией афганца чарса

29 января на территории села Байтик Аламудунского района Чуйской области был задержан гражданин КР К.С.А., при обыске которого обнаружено наркотическое вещество темно-зеленого цвета т.н. "афганский чарс" общим весом 800 гр. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в целях привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации вышеуказанного канала поступления и распространения наркотических средств, ГКНБ КР продолжается соответствующий комплекс следственно-оперативных мероприятий.