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В Байтике задержан наркоторговец с крупной партией афганца чарса

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29 января на территории села Байтик Аламудунского района Чуйской области был задержан гражданин КР К.С.А., при обыске которого обнаружено наркотическое вещество темно-зеленого цвета т.н. "афганский чарс" общим весом 800 гр. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в целях привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации вышеуказанного канала поступления и распространения наркотических средств, ГКНБ КР продолжается соответствующий комплекс следственно-оперативных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/442432
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Чуйская область
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