Война за сознание: кто формирует общественное мнение в Центральной Азии?

Перекройка мирового порядка, конфликты и напряженность в регионе, сделали Кыргызстан не только главным центром пересечения торговых путей и экономических интересов в Центральной Азии, но и стратегическим местом, где информационная война является частью геополитического противостояния. Находясь в эпицентре этого процесса, мы сегодня сталкивается с непростыми вызовами - сохранение суверенитета в условиях колоссального внешнего давления.

С усилением конфронтации между крупнейшими державами мира это противостояние стало более очевидным. Однако информационное поле Кыргызстана давно является ареной борьбы между Россией, Китаем и Западом. Прозападные медиа и неправительственные организации (НПО), щедро финансируемые зарубежными структурами, десятилетиями пытаются влиять на общественное мнение в нашей стране. По информации президента Садыра Жапарова, только с 2021 по 2024 годы эти структуры получили около $6 млн для продвижения западной идеологии. Пропаганда неолиберальных ценностей, критика традиционного уклада кыргызов и партнерства с Россией, а также подстрекательство к политической дестабилизации в республике - лишь часть их повестки.

Для создания иллюзии доминирования своих идей прозападные силы используют социальные сети и современные коммуникации.

"Прозападные медиа активны в наших соцсетях, что создает впечатление их широкого влияния. Но профессиональный анализ показывает, что в реальности ситуация не так однозначна. Россия сохраняет сильные позиции благодаря поддержке традиционных ценностей и исторических связей. Несмотря на внешнюю активность оппозиционных структур, их влияние ограничено", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, прозападные взгляды в Кыргызстане сегодня разделяют не более 30% населения. Причем часть из них - люди, которые не разделяют курса нынешней власти. Но поскольку очевидно, что официальный Бишкек нацелен на сближение с Россией, эти группы также приписывают к прозападным силам, что не всегда так.

"По примеру того, что оппозиция всегда более активна, чем власть, так и тут, недовольные, в данном случае прозападники, кричат громче. Те люди, которые поддерживают Россию, они не особенно выступают. А зачем, нас все устраивает. Мы видим сближение Кыргызстана и России и согласны с вектором, который выбрало руководство страны", - продолжил политолог.

Значительные суммы, выделяемые западными структурами, говорят сами за себя. Например, только через Агентство США по международному развитию (USAID) на поддержку прозападных медиа и НПО было направлено более $10 млн.

Вместе с тем активность Запада в блогосфере, по мнению Бакетаева, скоро снизится. Это связано с тем, что новый президент США Дональд Трамп уже ограничил финансирование. Это уже почувствовали в Кыргызстане. Специалисты, некогда работающие на Запад, вышли на рынок труда. Правда, теперь им, чтобы трудоустроиться, придется научиться любить Родину. Или, как вариант, ждать четыре года новых выборов в США в надежде что, что-то поменяется. Правда, в своем выступлении Трамп уже сообщил, что у него есть деньги и на новую предвыборную кампанию, только он не уверен имеет ли он по закону право баллотироваться еще.

"С приходом Трампа акценты Запада сместились. Финансирование программ в Центральной Азии существенно снизилось, особенно в рамках поддержки прозападных медиа. Сегодня Запад уже не проявляет той активности, что раньше, но это не значит, что влияние полностью исчезло. США перераспределили часть ресурсов на внутренние нужды, оставив Европейскому Союзу более активную роль в этом регионе. И ЕС продолжает поддерживать инициативы, направленные на разрыв отношений с Россией", - продолжил Бакетаев.

То, что Запад спит и видит, как бы разрушить связь Кыргызстана и России давно не секрет. Цена этого разрыва высокая и платить ее придется не западникам, а нам - благосостоянием, экономическим развитием, а возможно и суверенитетом. Понимая это, руководство нашей страны стремится выстраивать собственную модель информационной безопасности. Для этого требуется не только жесткий контроль над иностранным финансированием, но и развитие национальных независимых медиа.

И в этом направлении президент Кыргызстана уже принял ряд шагов. В 2024 году была проведена первая президентская премия "Мейкин", направленная на поддержку профессиональных журналистов в стране. До этого, в апреле того же года, был принят закон, усиливающий контроль за деятельностью НКО с иностранным финансированием.

Этот закон хотели принять давно, однако из-за критики западных партнеров его все время откладывали. Садыр Жапаров, закон принял и ответил жестко ответил на недовольство. Абсурдно, но подобные меры к некоммерческим организациям, уже давно действуют в западных странах.

"Запад активно продвигает идею разрыва отношений Кыргызстана с Россией, рассматривая ее, а также Китай, как диктаторские государства. Однако, в мире существуют страны с полным отсутствием демократии, о которых Запад предпочитает молчать. Я много путешествовал и своими глазами видел, как выглядит их "демократия" - беспорядок, грязь и нарушения прав человека. Так что учить нас демократии не надо. Я смотрел дебаты кандидатов в президенты США. По сравнению с ними, даже выступления наших домкомов затрагивают более глубокие и философские темы, ближе к народу. Их кандидаты в президенты у нас не прошли бы даже в ТСЖ", - заключил политолог.