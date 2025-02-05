Ассоциация производителей посадочного материала КР подписала меморандум

В рамках мероприятия "Агродиалог-2025" целях развития садоводства при Министерстве водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на основе единой программы подписан Меморандум о сотрудничестве между директором Департамента экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства Мамбетовым Бакытом Талантбековичем и председателем правления Общественного объединения "Кыргызская Ассоциация производителей посадочного материала" Боталиевой Асель Асантуровной.

Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства тесно сотрудничает с питомниками плодовых, ягодных и декоративных культур контролируя процесс выращивания посадочного материала в питомниках.

Общественное объединение "Кыргызская Ассоциация производителей посадочного материала" создано в 2024 году с целью координации деятельности питомников производящих посадочный материал плодовых, ягодных и декоративных культур, объединения хозяйств, производящих посадочный материал, обеспечения потребности республики в сертифицированном качественном посадочном материале, защиты интересов питомниководов и развитие интенсивного садоводства. Возглавляет общественное объединение Боталиева Асель Асантуровна.