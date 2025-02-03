Торобаев: 60 видов сельхозпродукции КР экспортируется в 80 стран мира

На агропромышленном форуму "АгроДиалог 2025", стартовавший 28 января в Бишкеке, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев выделил ряд важных достижений в сельскохозяйственном секторе в 2024 году, основанных на поддержке, оказываемой правительством.

"В 2024 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 395 миллиардов 637 миллионов сомов, увеличившись на 6,3 процента по сравнению с 2023 годом. Такой рост обеспечен увеличением производства продукции животноводства на 3,1%, а также продукции растениеводства на 10,3%. Экспорт продукции составил 34 млрд 171 млн. сомов. Более 60 видов сельскохозяйственной продукции нашей страны экспортируются в 80 стран мира", - сказал он.