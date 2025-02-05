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В Кыргызстане подвели итоги проекта ФАО по развитию садоводства

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- Светлана Лаптева
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Садоводство может помочь фермерам Кыргызстана увеличить прибыль, улучшить благосостояние и предоставить потребителям здоровые и полезные продукты. Но для достижения этих целей необходимы инновации.

Поэтому в 2023 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана приступили к реализации проекта "Внедрение и продвижение инновационных методов для применения лучших технологий в садоводстве".

Проект был направлен на развитие садоводства и включал в себя меры по улучшению качества саженцев, повышению урожайности и внедрению передового опыта и инновационных решений в садоводстве Кыргызстана.

На итоговом семинаре были обсуждены результаты проекта и достижения за неполных два года. В мероприятии приняли участие представители партнеров из ключевых министерств, научного сообщества, академических кругов, фермеры и эксперты специализирующихся на вопросах сельского хозяйства.

"Кыргызстан имеет все необходимые условия для того, чтобы стать лидером в производстве высококачественных фруктов и ягод", – отметил Олег Гучгельдыев, Представитель ФАО в Кыргызской Республике. "Уникальные почва и климат страны создают прекрасную среду для развития плодоводства".

Однако новым садам и ягодным хозяйствам требуются качественные и высокопродуктивные саженцы. Поскольку качество посадочного материала, ввозимого из других стран, зачастую оказывается неудовлетворительным, Кыргызстан начал предпринимать усилия по созданию собственного производства посадочного материала, адаптированного к региональным климатическим факторам и устойчивого к болезням.

В ходе реализации проекта на базе Кыргызского научно-исследовательского института земледелия при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, была создана инфраструктура для двух плодово-ягодных питомников общей площадью семь гектаров.

В настоящее время здесь выращивают подвои и саженцы улучшенных сортов яблонь, вишен, груш, абрикосов и ягод для размножения и распространения среди фермеров. Качество выращиваемых саженцев тщательно контролируют специалисты института.

Всего было высажено более 26 тысяч клоновых подвоев и саженцев. Помимо этого, для питомников были приобретены мотокультиваторы, системы капельного орошения и другое необходимое оборудование.

Еще одним важным компонентом проекта стало обучение агрономов и фермеров основным направлениям производства посадочного материала: технике окулировки/прививки, методам формирования плодов, технологии выращивания саженцев, а также созданию, организации и управлению питомниками.

В общей сложности курсы повышение квалификации прошли более 40 фермеров и 20 специалистов-агрономов из Чуйской и Иссык-Кульской областей страны, которые в будущем составят кадровый потенциал для развития отрасли.

"За последние годы интерес к садоводству среди фермеров значительно вырос", – сказал Мухтар Чыналиев, директор департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства министерства. "Благодаря проекту создана основа для производства саженцев высокого качества и адаптированных к почвенно-климатическим условиям страны".

Таким образом, завершаясь проект открывает новые возможности для дальнейшего развития садоводства в Кыргызстане, обеспечивая доступ к качественным саженцам и современным технологиям, что способствует укреплению продовольственной безопасности и улучшению экономического положения фермеров.

По итогам семинара было принято решение о применении полученного в рамках проекта опыта в смежных инициативах и программах. Кроме этого, участники выразили благодарность ФАО за оказанную поддержку и помощь в развитии садоводства в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/442449
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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