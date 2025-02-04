Минсельхоз КР подписал меморандумы о сотрудничестве с сельхозобъединениями

В рамках прошедшего в Бишкеке агропромышленного форума "АгроДиалог 2025" министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев подписал меморандум о сотрудничестве с объединениями, ведущими активную деятельность в сельском хозяйстве:

ОЮЛ "Кыргыз Органик Продукт" (Агрокластер "Фрукты и ягоды" ОЮЛ "Ассоциацией Органик Холдинг KG" ОАО "Айыл Банк".

Меморандум о взаимопонимании между Министерством и "Кыргыз Органик Продукт" (Агрокластер "Фрукты и ягоды") предусматривает совместные действия сторон по развитию садоводства, внедрению инноваций и улучшению экспортного потенциала, включая создание лабораторий, сортоиспытания и участие в научных мероприятиях. Также предусмотрено сотрудничество для создания рабочих мест и поддержки фермеров, садоводов и женщин-предпринимателей сельской местности.

Меморандум, заключенный "Ассоциацией Органик Холдинг KG" направлен на содействие сотрудничеству в области устойчивого развития сельских и горных общин через развитие органического сельского хозяйства.

Согласно соглашению, "Айыл Банк" предоставляет кредиты на 10 лет под 8% годовых для организаций, занимающихся переработкой, оптовой и розничной торговлей.