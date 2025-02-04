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Минсельхоз КР подписал меморандумы о сотрудничестве с сельхозобъединениями

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- Светлана Лаптева
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В рамках прошедшего в Бишкеке агропромышленного форума "АгроДиалог 2025" министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев подписал меморандум о сотрудничестве с объединениями, ведущими активную деятельность в сельском хозяйстве:

  1. ОЮЛ "Кыргыз Органик Продукт" (Агрокластер "Фрукты и ягоды"
  2. ОЮЛ "Ассоциацией Органик Холдинг KG"
  3. ОАО "Айыл Банк".

Меморандум о взаимопонимании между Министерством и "Кыргыз Органик Продукт" (Агрокластер "Фрукты и ягоды") предусматривает совместные действия сторон по развитию садоводства, внедрению инноваций и улучшению экспортного потенциала, включая создание лабораторий, сортоиспытания и участие в научных мероприятиях. Также предусмотрено сотрудничество для создания рабочих мест и поддержки фермеров, садоводов и женщин-предпринимателей сельской местности.

Меморандум, заключенный "Ассоциацией Органик Холдинг KG" направлен на содействие сотрудничеству в области устойчивого развития сельских и горных общин через развитие органического сельского хозяйства.

Согласно соглашению, "Айыл Банк" предоставляет кредиты на 10 лет под 8% годовых для организаций, занимающихся переработкой, оптовой и розничной торговлей.


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URL: https://www.vb.kg/442450
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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