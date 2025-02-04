В регионы КР направлены семена пастбищных трав для посева ранней весной

Районным аграрным управлениям во всех областях страны для подсева ранней весной на деградированные пастбища было поставлено семян пастбищных трав (кострец безостый, житняк и овсяница луговая) розданы айыл окмоту и муниципальным предприятиям. Всего по всем областям распределено 137724 кг семян. Из них:

Иссык-Куль – 23787 кг

Талас – 6639 кг

Нарын- 11044 кг

Чуй – 14783 кг

Жалал-Абад – 41226 кг

Ош- 38077 кг

Баткен – 2168 кг

Отметим, что в настоящее время в стране начинаются весенне-полевые работы, и фермеры, помимо семян, могут получить топливо и удобрения по льготным ценам.