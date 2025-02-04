Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 90.48 - 91.47

В регионы КР направлены семена пастбищных трав для посева ранней весной

290  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Районным аграрным управлениям во всех областях страны для подсева ранней весной на деградированные пастбища было поставлено семян пастбищных трав (кострец безостый, житняк и овсяница луговая) розданы айыл окмоту и муниципальным предприятиям. Всего по всем областям распределено 137724 кг семян. Из них:

Иссык-Куль – 23787 кг

Талас – 6639 кг

Нарын- 11044 кг

Чуй – 14783 кг

Жалал-Абад – 41226 кг

Ош- 38077 кг

Баткен – 2168 кг

Отметим, что в настоящее время в стране начинаются весенне-полевые работы, и фермеры, помимо семян, могут получить топливо и удобрения по льготным ценам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442451
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  