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В октябре в Кыргызстане пройдут учения ОДКБ "Рубеж-2025"

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- Светлана Лаптева
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Начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков во время брифинга по итогам 2024 года и планам на 2025 год, рассказал о военно-политической ситуации в мире, в частности, обратив внимание на сохраняющуюся неустойчивую обстановку в Кавказском регионе.

"Рост напряженности в Восточно-Европейском регионе носит беспрецедентный характер, сохраняется значительное присутствие коллекционных войск стран НАТО в непосредственной близости от границ Белоруссии и России.

Также во время выступления он сообщил, что в текущем году планируется провести в сентябре в Белоруссии совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025", материально-технического обеспечения "Эшелон-2025". Замыслы этих военных манёвров планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения ВС Белоруссии и России "Запад-2025".

В первой половине октября в Кыргызстане планируется провести командно-штабное учение с подразделениями коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025". Во второй же половине октября уже в Таджикистане должно пройти совместное учение с миротворческими силами "Нерушимое братство - 2025" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025".


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URL: https://www.vb.kg/442454
Теги:
ОДКБ, учения, Кыргызстан
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