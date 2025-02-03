В октябре в Кыргызстане пройдут учения ОДКБ "Рубеж-2025"

Начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков во время брифинга по итогам 2024 года и планам на 2025 год, рассказал о военно-политической ситуации в мире, в частности, обратив внимание на сохраняющуюся неустойчивую обстановку в Кавказском регионе.

"Рост напряженности в Восточно-Европейском регионе носит беспрецедентный характер, сохраняется значительное присутствие коллекционных войск стран НАТО в непосредственной близости от границ Белоруссии и России.

Также во время выступления он сообщил, что в текущем году планируется провести в сентябре в Белоруссии совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025", материально-технического обеспечения "Эшелон-2025". Замыслы этих военных манёвров планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения ВС Белоруссии и России "Запад-2025".

В первой половине октября в Кыргызстане планируется провести командно-штабное учение с подразделениями коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025". Во второй же половине октября уже в Таджикистане должно пройти совместное учение с миротворческими силами "Нерушимое братство - 2025" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025".