Для кандидатов с инвалидностью снижен размер залога. ЖК принял законопроект

На парламентской сессии 29 января депутаты приняли в третьем чтении изменения в проект Закона "О выборах Президента КР и Депутатов ЖК КР"

Стоит отметить, что данный законопроект разработан в целях снижения размера избирательного залога для лиц с инвалидностью.

В справке-обосновании говорится, что "в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 61 для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу уполномоченные представители политических партий не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени, представляют в ЦИК в том числе и документ, удостоверяющий внесение избирательного залога.

Частью 3 статьи 60-1 установлено, что кандидат из личных средств вносит на специальный счет Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов залог в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя.

Следует отметить, что социальное значение избирательного залога в выборном процессе был раскрыт в Решении Конституционной палаты Верховного суда от 3 марта 2021 года, в котором было указано, что избирательный залог, с одной стороны, оказывает влияние на мотивацию гражданина, решившего приобрести статус кандидата, с другой, - выполняет функцию по предупреждению участия в выборах лиц, заведомо не имеющих достаточной поддержки избирателей и использующих свой статус в корыстных целях, дискредитирующих имидж демократических выборов.

Таким образом, избирательный залог законодателем используется в качестве инструмента с широким спектром охранительного действия и служит правомерной цели.

Однако, устанавливая размер избирательного залога, законодатель не вправе допускать решений, способных нивелировать саму суть конституционного права граждан быть избранными и, тем самым ограничить доступ к свободным демократическим выборам.

В свое время введение законодателем института избирательного залога было обусловлено необходимостью упрощения условий регистрации кандидата, а также оказанием противодействия получившей широкое распространение негативной практике фальсификации подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата или списка кандидатов.

Вместе с тем, нельзя забывать о том, что лица с инвалидностью, намеренные участвовать в избирательном процессе, по естественным причинам не могут сравниться с полноценно трудоспособными гражданами своими возможностями по уплате избирательного залога.

В этой связи Конституционный суд отметил, что Закон "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" не предусматривает специального регулирования порядка участия лиц с инвалидностью в демократических выборах по мажоритарной избирательной системе по вопросу внесения суммы избирательного залога, соответственно, они реализуют свое право на участие в выборах на общих основаниях.

Это дает основание прийти к выводу, что действие оспариваемой нормы применительно к лицам с инвалидностью не отвечает принципу равенства в глубоком конституционно-правовом понимании, поскольку не содержит компенсаторных механизмов по сбалансированию положения различных социальных групп.

Правовое регулирование избирательного процесса должен выполнять задачу не только по установлению преград, в том числе финансовыми инструментами, участию в демократических выборах безответственных лиц, преследующих лишь собственные интересы, но и выявлению степени поддержки избирателей, которыми обладает тот или иной кандидат, для чего должны использоваться и другие инструментарии, применяемые различными избирательными системами.

Парламент должен представлять общество во всем его многообразии, поэтому особого внимания законодателя требуют вопросы его формирования и предоставления возможности участия в нем как можно большего количества социальных групп, в особенности лиц с инвалидностью. Только таким образом можно поддерживать необходимый уровень прозрачности, конкурентности и легитимности выборов.

При этом очевидным является то, что должны иметь возможность участия в выборах те кандидаты, которые пользуются достаточной поддержкой электората, поскольку ключевым механизмом легитимации власти выступает выявление степени доверия избирателей к кандидату.

В рассматриваемом контексте лицам, находящимся в социально уязвимом положении, особенно ввиду ограниченности возможностей здоровья, но имеющим поддержку населения, должна быть гарантирована возможность использования альтернативных вариантов его регистрации в качестве кандидата.

Сущность пассивного избирательного права заключается в том, что гражданин наделен правом выдвинуть свою кандидатуру и в конкурентной борьбе при равных условиях быть избранным на выборную должность. При этом государство обязано создать равные возможности для реализации этого права на всех этапах избирательного процесса: выдвижения, регистрации, предвыборной агитации, голосования и подведения итогов.

Однако равный подход в избирательном процессе не означает установление одинаковых требований ко всем без учета таких обстоятельств, как ограниченность у некоторых возможностей здоровья. Введение такого правового механизма, при котором социально уязвимые группы населения, в особенности ввиду ограниченности возможностей здоровья, но имеющие необходимую поддержку населения, имели бы возможность без непреодолимых преград наравне с трудоспособным большинством быть зарегистрированными в качестве кандидатов на выборах и быть избранными в высшие органы государственной власти, представляется целесообразным для обеспечения условий участия лиц с инвалидностью в выборах.

В этой связи, разработан данный законопроект, предусматривающий введение особого льготного режима для указанной категории лиц с учетом их статуса.

На основании вышеизложенного, при определении размера избирательного залога для лиц с инвалидностью приняты во внимание востребования законодательство дифференциальных льготах по различным другим процессам.

Принятие данного проекта не повлечет негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических и коррупционных последствий.

В соответствии со статьей 22 Закона КР "О нормативных правовых актах КР", проекты нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, а также проекты нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, кроме проектов нормативных правовых актов, вытекающих из решения Конституционной палаты Верховного суда КР, подлежат общественному обсуждению посредством размещения на официальном сайте нормотворческого органа

Представленный проект не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международных договорам, участницей которых является Кыргызская Республика.

Финансирование настоящего проекта не требуется.

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности".

Автор: София Березовская