Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.77 - 91.78

Главный медиатор тюркоязычных стран Якуп Эрикель прибыл в Кыргызстан

106  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве юстиции Кыргызской Республики состоялась презентация работы Ассоциации медиаторов Турции, которую представил президент Ассоциации медиаторов государств тюркского мира, международный эксперт в области медиации Якуп Эрикель.

Открывая встречу, заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков отметил, что в настоящее время Кыргызстан серьезно изучает международный опыт медиации, для того чтобы снизить нагрузку на судей, а опыт Турции в этом отношении впечатляет.

Медиатор из Кыргызстана Гулсина Кожаярова также подчеркнула положительный опыт Турции , подчеркнув, что в этой стране введена обязательная досудебная медиация, и сообщество медиаторов КР выступает за введение такого алгоритма применения медиации и в Кыргызстане. Чтобы перед тем, как человек оказался на судебной скамье, у него была возможность пройти курс медиации, и возможно до суда урегулировать конфликт.

Затем Якуп Эрикель представил свою презентацию "Медиация в Турции и почему мы должны решать наши споры посредством медиации". Он рассказывал о турецкой практике медиации, подчеркнув, как она может служить эффективным инструментом в решении споров. Его примеры из реальной жизни и живые дискуссии вдохновили участников задуматься о применении медиации в своих странах.

А задуматься есть над чем. Более 1,5 млн из общего числа обратившихся в суд, смогли найти выход во время медиативных встреч. Таким образом и сами фигуранты дел, и государство затратили меньше времени и денег на решение конфликтов. Прибавим к этому и снижение психологической и эмоциональной нагрузки в семьях.

Медиаторы Кыргызстана задали Якупу Эрикелю множество вопросов, например, почему при такой успешной практике, не берется сегмент семейной медиации. Он ответил, что ранее считалось, что женщина в Турции достаточно защищена. Но в последнее время возникает обсуждение, звучат предложения о том, что есть необходимость поработать и в этом направлении.

Также Якуп Эрикель рассказал, кто берет на себя расходы на проведение медиации в Турции. По его словам, если стороны не могут договорится, то в этих случаях суд обязывает проигравшую сторону оплатить расходы на медиацию. Согласно статистике, это около 39 процентов. При этом он предложил задуматься, сколько удачных медиаций помогли сохранить и финансовые средства, и добрососедские отношения в различных конфликтных ситуациях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442460
Теги:
Министерство юстиции, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  