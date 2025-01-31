Главный медиатор тюркоязычных стран Якуп Эрикель прибыл в Кыргызстан

В Министерстве юстиции Кыргызской Республики состоялась презентация работы Ассоциации медиаторов Турции, которую представил президент Ассоциации медиаторов государств тюркского мира, международный эксперт в области медиации Якуп Эрикель.

Открывая встречу, заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков отметил, что в настоящее время Кыргызстан серьезно изучает международный опыт медиации, для того чтобы снизить нагрузку на судей, а опыт Турции в этом отношении впечатляет.

Медиатор из Кыргызстана Гулсина Кожаярова также подчеркнула положительный опыт Турции , подчеркнув, что в этой стране введена обязательная досудебная медиация, и сообщество медиаторов КР выступает за введение такого алгоритма применения медиации и в Кыргызстане. Чтобы перед тем, как человек оказался на судебной скамье, у него была возможность пройти курс медиации, и возможно до суда урегулировать конфликт.

Затем Якуп Эрикель представил свою презентацию "Медиация в Турции и почему мы должны решать наши споры посредством медиации". Он рассказывал о турецкой практике медиации, подчеркнув, как она может служить эффективным инструментом в решении споров. Его примеры из реальной жизни и живые дискуссии вдохновили участников задуматься о применении медиации в своих странах.

А задуматься есть над чем. Более 1,5 млн из общего числа обратившихся в суд, смогли найти выход во время медиативных встреч. Таким образом и сами фигуранты дел, и государство затратили меньше времени и денег на решение конфликтов. Прибавим к этому и снижение психологической и эмоциональной нагрузки в семьях.

Медиаторы Кыргызстана задали Якупу Эрикелю множество вопросов, например, почему при такой успешной практике, не берется сегмент семейной медиации. Он ответил, что ранее считалось, что женщина в Турции достаточно защищена. Но в последнее время возникает обсуждение, звучат предложения о том, что есть необходимость поработать и в этом направлении.

Также Якуп Эрикель рассказал, кто берет на себя расходы на проведение медиации в Турции. По его словам, если стороны не могут договорится, то в этих случаях суд обязывает проигравшую сторону оплатить расходы на медиацию. Согласно статистике, это около 39 процентов. При этом он предложил задуматься, сколько удачных медиаций помогли сохранить и финансовые средства, и добрососедские отношения в различных конфликтных ситуациях.