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ГКНБ КР призывает граждан не верить мошенникам, выдающим себя за силовиков

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В последнее время мошенники, при звонках гражданам Кыргызстана, начали представляться сотрудниками ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основной целью мошенников является выманивание денежных средств путем различных манипуляций или запугивания. В частности, мошенники собирают из открытых источников информации досье на жертву, затем звонят ему выдавая себя за сотрудника или следователя ГКНБ КР говорят, что все его денежные средства в опасности и убеждают его перевести на безопасный счет или обналичив передать курьеру сотрудника. Жертва, веря, что ему звонят из ГКНБ осуществляет перевод денежных средств на счет мошенника.

В некоторых случаях мошенники шантажируют граждан тем, что они из следственного отдела ГКНБ и планируют возбудить на них уголовное дело, а для того, чтобы не возбуждали дело, требуют перевести определенную сумму на их счет. Так как, в настоящее время практически все боятся сотрудников органов национальной безопасности, то опасаясь возможного преследования, жертвы, беспрекословно перечисляют денежные средства мошенникам. Особенно это касается руководящего состава различных государственных органов КР. Учитывая, что современные технологии позволяют подделать голос любого человека, При этом, образцы голоса мошенники могут получить из выступлений в открытых источниках информации.

При этом, ГКНБ призывает не верить мошенническим действиям деструктивных сил, в случае необходимости просьба обратиться по следующим номерам (0312) 66-04-75, 62-65-04.


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URL: https://www.vb.kg/442461
Теги:
ГКНБ, мошенничество, шантаж, Кыргызстан
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