В Джалал-Абаде на баланс государства возвращены 3,70 га земельных участков

В городе Джалал-Абад в собственность государства возвращено незаконно приватизированные земельные участки, общей площадью 3,70 га. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенной работы по возврату незаконно приватизированных объектов государственной собственности установлено, что в 1960-1970 годах данные земельные участки были выделены для строительства и размещения склада лесоматериалов и торговой базы. В 1999-2008 годах указанные земельные участки незаконно были выведены в частную собственность.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями земельные участки мерою, 2,40 га. и 1,35 га. возвращены на баланс государства.

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На указанных земельных участках планируется построить социальные объекты, в частности, Дворец спорта и молодежи, а также филиалы Международного университета "Ала-Тоо".