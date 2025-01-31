Сотрудики ГНС уничтожили 90 тысяч пачек контрафактной жевательной резины

Сотрудники Государственной налоговой службы уничтожили 90 тысяч пачек контрафактной жевательной резины "ORBIT". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, процесс уничтожения прошел при участии межведомственной комиссии, а также представителя правообладателя товарного знака "ORBIT". В соответствии с решением суда контрафактная продукция была уничтожена путем сжигания в специальной печи (инсинератор) на одном из полигонов вблизи города Бишкек.

Напомним, контрафактная продукция была изъята на одном из рынков Бишкека.

Налоговая служба продолжит работу по выявлению неучтенных товаров на территории Кыргызской Республики.