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В Бишкеке завершается 17-й международный турнир "BISHKEK OPEN 2025"

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С 28 по 31 января в Бишкеке проходит масштабный международный турнир по каратэ-до "BISHKEK OPEN 2025". Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, турнир собрал 971 участник из 38 команд и пяти стран:

• Азербайджан - 6 участников;

• Россия - 72 участника;

• Узбекистан - 88 участников;

• Казахстан - 424 участника;

• Кыргызстан - 381 участник.

Соревнования охватывают все возрастные категории: взрослые, юниоры, кадеты и дети. Это делает турнир значимым событием для представителей каратэ-до и любителей спорта.

Открытие турнира прошло в торжественной атмосфере. Финальное слово взял президент Бишкекской городской федерации каратэ-до, Заслуженный тренер Кыргызской Республики Казанов Дмитрий, который выразил глубокую благодарность мэрии города Бишкек и Департаменту физической культуры, спорта и туризма за их поддержку в организации и проведении турнира.

В знак признательности почетным гостям и судьям вручены памятные подарки.


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URL: https://www.vb.kg/442466
Теги:
каратэ, турнир, Бишкек
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