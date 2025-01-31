В Кыргызстане улучшат доступ к госуслугам для людей с инвалидностью

В Министерстве цифрового развития прошло рабочее совещание в рамках исполнения решения комитета по социальной политике Жогорку Кенеша о доступности государственных и муниципальных услуг для людей с инвалидностью в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, а также руководство ГУ "Тундук".

В ходе обсуждения были определены ключевые шаги по улучшению доступности госуслуг для людей с инвалидностью. В частности, прорабатывались вопросы о разработке и передаче Центру электронного здравоохранения сервиса по статусу инвалидности для интеграции с системами Минздрава, а также о создании сервисов для передачи данных по инвалидности в мобильное приложение Tunduk.

В рамках вышеуказанного обсудили ведение работы по разработке сервисов для назначения пособий и социальной поддержки.

По итогам проделанных работ будут подготовлены видеоматериалы с инструкциями по использованию мобильного приложения для граждан с инвалидностью, что сделает доступ к необходимым государственным услугам удобным и доступным. Все эти шаги значительно улучшат качество предоставляемых услуг для людей с инвалидностью по всей республике.