Мэрилин Йосефсон завершила свою дипломатическую миссию в Кыргызстане

Сегодня министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял главу Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике посла Мэрилин Йосефсон в связи с завершением ее дипломатической миссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом, а также планы по реализации совместных мероприятий в ближайшее время.

Жээнбек Кулубаев выразил признательность Мэрилин Йосефсон за её значительный вклад в укрепление и развитие кыргызско-европейского сотрудничества. Министр подчеркнул важность реализации инициатив, направленных на расширение диалога в ключевых сферах, таких как экономика, образование, цифровизация, развитие регионов и защита прав человека.

В свою очередь, Мэрилин Йосефсон поблагодарила за плодотворное сотрудничество, отметив, что Кыргызстан занимает важное место в приоритетах Европейского Союза. Она также выразила намерение и далее способствовать развитию двусторонних отношений, уже находясь за пределами страны.

По итогам встречи в знак признательности за совместную плодотворную работу Жээнбек Кулубаев вручил Мэрилин Йосефсон юбилейную медаль "80 лет Министерству иностранных дел Кыргызской Республики".