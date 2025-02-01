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В городе Анкара состоялся показ фильма "Рай под ногами матерей"

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В городе Анкара Турецкой Республики состоялся дипломатический приём и показ художественного фильма кыргызского режиссёра Руслана Акуна "Рай под ногами матерей", организованный посольством Кыргызской Республики в Турецкой Республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие приурочено к председательству Кыргызской Республики в Организации Тюркских Государств, а также проведено в целях продвижения кандидатуры Кыргызстана в Непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 гг.

Кроме того, показ кыргызского художественного фильма в Анкаре посвящён ежегодному празднованию Международного дня гор, принятого ООН по инициативе Кыргызской Республики.

На мероприятие были приглашены руководители и представители министерств и ведомств Турции, представители турецкого парламента, послы иностранных государств и сотрудники дипломатических миссий, представители творческой и научной интеллигенции, а также кыргызские соотечественники, проживающие в Турции.

Почётными гостями мероприятия стали Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бообек Ажикеев, Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер и Председатель Комиссии по внутренним делам Великого Национального Собрания Турции, экс-Министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

В своём выступлении на открытии кинопоказа Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев проинформировал гостей о планах председательства Кыргызстана в ОТГ, которое пройдёт под девизом "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех", а также рассказал о целях и задачах, которые Кыргызстан ставит перед собой в качестве кандидата в Непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

Посол Руслан Казакбаев также обратил внимание на важность сохранения и поддержания горных экосистем и реализуемые в данном контексте инициативы президента Садыра Жапарова. Отметил, что благосостояние около половины населения планеты зависит от водных, продовольственных и энергетических ресурсов, которые содержат горные массивы.

Послам и представителям дипломатического корпуса переданы брошюры с подробной информацией о концепции и планах членства Кыргызстана в Совете безопасности ООН.

В рамках мероприятия организована выставка картин, отображающих культурное наследие и природные особенности тюркских стран, а также проведён фуршет с кыргызскими национальными блюдами и напитками.


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URL: https://www.vb.kg/442475
Теги:
Турция, сотрудничество, Кыргызстан, фильм
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