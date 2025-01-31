Лучшие фермеры Кыргызстана были награждены медалями в Бишкеке

В национальном театре оперы и балета имени Алыкула Малдыбаева прошла заключительная часть агропромышленного форума "АгроДиалог 2025".

В течение четырех дней фермеры, плодотворно работающие в сельском хозяйстве в разных районах, делились своими достижениями и секретами успеха, проводили мастер-классы, рассказывая о своем многолетнем опыте.

В рамках форума состоялось широкое обсуждение растениеводства, животноводства, переработки и экспорта в сельском хозяйстве, где фермеры и предприниматели поделились своими опытами.

Также в ходе агропромышленного форума "АгроДиалог 2025" министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с предпринимателями-фермерами в целях дальнейшего развития сельского хозяйства.

Отметим, что на форуме было представлено 75 презентаций по животноводству в целом. Главное, что в итоге было подписано 1 Договор, 2 соглашения и 3 меморандума по животноводству. Также на форум поступило в общей сложности 340 обращений и ответов от соответствующих специалистов министерства.

В заключительной части агропромышленного форума "АгроДиалог 2025" Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградило медалями 16 фермеров-чемпионов по животноводству и 16 фермеров по растениеводству. Кроме того, за большой вклад в развитие сельского хозяйства более 300 крестьян-фермеров были награждены Почетной грамотой Кабинета министров Кыргызской Республики.

В основном, агропромышленный форум "АгроДиалог 2025" в этом году также прошел на самом высоком уровне, всего в нем приняли участие около 2000 человек, и форум достиг своей цели.

"АгроДиалог 2025" является важной площадкой для повышения конкурентоспособности и экономического развития сельскохозяйственного сектора страны. По итогам мероприятия лучшие практики будут широко распространены, а среди фермеров укрепятся принципы устойчивого развития.