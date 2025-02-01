Как заявления Трампа могут повлиять на Кыргызстан? Мнения депутатов ЖК

Ряд недавних заявлений Дональда Трампа на международной арене вызвали широкий резонанс в обществе. Диапазон инициатив действующего главы США варьируется от заморозки международных вливаний, ряда ужесточений в отношении нелегалов и мигрантов и о претензиях на новые территории, до подписания указа о признании только мужского и женского полов.

Одно из важных заявлений было озвучено Трампом 22 января 2025 года, где он обещал прекратить конфликт в Украине в течение 100 дней и предложил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что президент России неоднократно заявлял о готовности к диалогу по прекращению боевых действий в Украине. Российская сторона подчеркивала, что мирное урегулирование возможно, но должно учитывать интересы безопасности России.

Сейчас, в условиях возвращения Дональда Трампа в Белый дом, могут возобновиться переговоры с Украиной, от которых Зеленский неоднократно отказывался, закрепив свою позицию указом о запрете переговоров с Путиным.

Вместе с этим, приход Трампа к власти не означает смягчения давления на Россию. Напротив, возможна новая волна санкций не только со стороны США, но и ЕС, особенно если Вашингтон добьется большей координации с европейскими союзниками в этом вопросе.

Подобная кульминация событий может стать серьезным вызовом не только для многих стран, но и косвенно повлиять на экономику Кыргызстана и иные важные сферы государственного значения нашей республики.

Это обусловлено прежде всего тесными экономическими связями обеих стран.

Учитывая данный факт и особенно взаимодействие в сфере трудовой миграции, (по данным Всемирного банка, денежные переводы от мигрантов составляют около 35% ВВП страны, при этом 90% этих переводов поступает из России), санкционный режим может способствовать экономическим трудностям не только в самой России, но и отразиться на доходах кыргызстанских мигрантов и объемах их переводов на родину.

Кроме того, возможное ослабление российского рубля вследствие санкций может негативно сказаться на кыргызстанских экспортерах, особенно в сельскохозяйственном секторе, делая их продукцию менее конкурентоспособной на российском рынке.

Таким образом, хотя прямое экономическое взаимодействие между Кыргызстаном, США и ЕС остается ограниченным, возможные решения американской администрации и Запада, направленные на Россию, могут оказывать значительное влияние на Кыргызстан в целом.

О том, какие именно последствия ждут страну и стоит ли опасаться перемен, корреспонденту vb.kg высказали свои мнения депутаты Жогорку Кенеша.

Озвучивая аспекты геополитического вектора Дональда Трампа, депутат ЖК Дастан Бекешев выразил надежду, что президенту США вкупе с лидерами других держав удастся остановить войну по всему миру, которая происходит сейчас, что в конечном счете положительным образом повлияет на Кыргызстан.

"Жить постоянно под угрозой санкций очень тяжело. Нам постоянно угрожают ими за поддержку той или иной страны. Пора бы уже это прекратить", -заявил законотворец.

"Дональд Трамп для своей страны делает правильные вещи. Может это самой Америке не нравится, но то, что он принял решение о прекращении финансирования различным странам, уже влияет на наше государство.

Уже с прошлой недели, практически, все проекты, связанные с Госдепом США, были приостановлены. Это касается здравоохранения и образования. Я вам честно скажу, нам от этого плохо, так как эти средства были предусмотрены на борьбу с туберкулезом, на улучшение выборных процессов по линии ЦИКа, ряд культурных программ, а также экономических, связанных с поддержкой малых предприятий, которые политики никак не касаются", - добавил Бекешев.

Депутат также отметил, что отныне нашим гражданам будет сложно попасть в Америку через мексиканскую границу, как это делалось ранее. По его словам, теперь эта схема уже не работает и лазейка закрыта.

Его коллеге Гуле Кожокуловой импонирует, что президент США начал решать многолетние проблемы.

"Меня воодушевило то, что Дональд Трамп дал ясно понять, что существуют всего два пола - это мужской и женский.

Мне также импонирует его готовность к любым переговорам по предотвращению войн. Если команда Трампа настроена на то, что всем странам надо сосуществовать в добрососедских отношениях и решать вопросы за столом переговоров, то это безусловно является положительным знаком", - подчеркнула она.

Касательно санкций и ужесточения экономического блока, депутат отметила, что запретами никогда все вопросы не решишь, тем более в экономике. По ее мнению, реальность такова, что миграцию ничем не остановить и посредством интернета у людей есть возможность узнать о других странах, путешествовать и даже жить зарубежом.

Кожокулова добавила, что чувства родины, достоинства и патриотизма, присущих всем народам и, в частности, кыргызскому, никто не отменял, подчеркнув, что мигранты отправляют заработанные деньги родным и близким и в последующем приобретают жилье в Кыргызстане, делясь своим опытом и желая процветания для своего государства.

Резюмируя, Гуля Акматкуловна заявила, что вопросы санкционирования экономическо-финансового сектора посредством приема, или отмены банковских карт в тех или иных странах, не делает плюс никому из стран, даже если они являются ведущими, мировыми лидерами.

"Запретный плод всегда сладок и наши люди все равно находят выходы из сложившейся ситуации. Поэтому этими старыми методами ни один вопрос мы не решим", - заключила Кожокулова.

Депутат Алишер Эрбаев считает, что принятые резолюции новоизбранного президента Трампа в отношении других стран - это внутренние дела США. Относительно же того, как принятые решения заокеанского соседа сказываются на Кыргызстане, Эрбаев отметил, что неправительственные организации, находящиеся на территории Кыргызской Республики, бесконтрольно использовались и финансировались Госдепом США, не давая тех эффектов, которые они хотели видеть.

"В целях проведения прозрачности, поступающих денежных средств из вне в Кыргызстан, мы приняли закон об НКО. Это нужно, в первую очередь нам. Все нас обвиняли в незаконных шагах, ограничениях чьих-то возможностей и прав. Однако спустя несколько месяцев, американская сторона сама проявила заинтересованность в прекращении финансирования подобных проектов.

Считаю, что это правильно и я поддерживаю данную инициативу", - заключил Эрбаев.

Депутаты Динара Ашимова и Рустамбек уулу

Советбек от комментариев отказались. Первая это объяснила тем, что как политик пока воздержится от громких заявлений, во избежание возможных непредвиденных последствий на мировой политической арене, а также, чтобы никоим образом не навредить её подопечным по линии ЮСАИД, а второй депутат заявил, что пока ничего не понимает.

Автор: Айлин Абдырахманова