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В Бишкеке покажут барельефы основателей кыргызской государственности

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7 февраля в Мемориальном музее М.В. Фрунзе состоится открытие уличной выставки барельефов "Отцы-основатели современной кыргызской государственности". Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, экспозиция посвящена национальным лидерам, внесшим значительный вклад в становление кыргызской государственности.

Согласно указу президента Садыра Жапарова , звание "Отцы-основатели" присвоено Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву.

Автор барельефов – скульптор Жыргалбек уулу Чынтемир.

Выставка организована в рамках увековечения памяти выдающихся государственных деятелей. Вход на мероприятие свободный.

Время: 11:00


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URL: https://www.vb.kg/442478
Теги:
выставка, музей, Бишкек
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