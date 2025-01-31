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За вымогательство взятки задержан начальник ИДН УВД Октябрьского района

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В ходе работы по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в органах внутренних дел 29 января сотрудники УВД а также начальник ИДН УВД Октябрьского района были задержаны за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, операцию была проведена совместно СВР МВД и ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела.

По данным следствия, оперативники Т.У.Ш., Б.А.О. и начальник ИДН УВД Октябрьского района Ч.Т.Т. вымогали 2000 долларов у девушек, угрожая привлечением к уголовной ответственности по надуманным обстоятельствам.

Задержанные водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/442479
Теги:
ГКНБ, УВД, задержание, Октябрьский район, Бишкек
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