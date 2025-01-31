За вымогательство взятки задержан начальник ИДН УВД Октябрьского района

В ходе работы по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в органах внутренних дел 29 января сотрудники УВД а также начальник ИДН УВД Октябрьского района были задержаны за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, операцию была проведена совместно СВР МВД и ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела.

По данным следствия, оперативники Т.У.Ш., Б.А.О. и начальник ИДН УВД Октябрьского района Ч.Т.Т. вымогали 2000 долларов у девушек, угрожая привлечением к уголовной ответственности по надуманным обстоятельствам.

Задержанные водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ.