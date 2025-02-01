Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.48 - 91.40

В Оше попытались провезти Mercedes под видом другого автомобиля

246  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни "Ош" выявили нарушение таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, через КПП "Иркештам" на МТО "Бими Ош Сервис" из Кореи прибыл контейнер с автомобилями, адресованный получателю "И.М.". Согласно документам, в груз входили GM Trex, Hyundai Grandeur, Hyundai Sonata и Hyundai Avante.

При досмотре выяснилось, что вместо GM Trex в контейнере находился Mercedes-Benz 2023 года выпуска. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442480
Теги:
ГТС, Южная Корея, Ош, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  