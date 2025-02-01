В Оше попытались провезти Mercedes под видом другого автомобиля

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни "Ош" выявили нарушение таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, через КПП "Иркештам" на МТО "Бими Ош Сервис" из Кореи прибыл контейнер с автомобилями, адресованный получателю "И.М.". Согласно документам, в груз входили GM Trex, Hyundai Grandeur, Hyundai Sonata и Hyundai Avante.

При досмотре выяснилось, что вместо GM Trex в контейнере находился Mercedes-Benz 2023 года выпуска. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.