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В Ала-Буке задержаны четверо граждан за поджог торгового центра

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ала-Буке задержаны четверо граждан за умышленный поджог. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 11 января в милицию поступило сообщение о пожаре в торговом центре по продаже стройматериалов в селе Ала-Бука.

Данный факт был зарегистрирован по статье 216 Уголовного кодекса КР (Уничтожение или повреждение чужого имущества) и возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования был задержан житель Ала-Букинского района Н.А., 1990 года рождения. Также были задержаны еще трое подозреваемых: Н.А., 1993 года рождения, из Узгенского района, Н.уулу У., 2006 года рождения, из Кара-Кульджинского района, и А.К., 1993 года рождения. Все они были водворены в ИВС.

В ходе расследования было установлено, что Н.А., ранее судимый, причинил торговому центру "Мурас" материальный ущерб в размере 40 млн сомов. Решением суда он был заключен под арест на два месяца.

На данный момент продолжаются следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/442485
Теги:
Ала-Букинский район, задержание, поджог, милиция
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