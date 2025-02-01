Глава Соцфонда: Граждане могут досрочно использовать пенсионные накопления

Председатель Социального фонда Кыргызской Республики Алиев Бактияр Дженишбекович рассказал о ключевых аспектах накопительной пенсионной системы, её механизмах работы и изменениях, которые коснутся граждан в ближайшие годы. В ходе интервью vb.kg он объяснил, как работает автоматический процесс накопления пенсий, какие гарантии безопасности средств предоставляются гражданам, а также поделился планами по улучшению системы, которые могут повлиять на финансовое благополучие пенсионеров в будущем.

Бактияр Дженишбекович, что такое накопительная пенсионная система, и какие преимущества она предоставляет гражданам?

Государственный накопительный пенсионный фонд был введен в 2010 году. В настоящее время 2% из 10% заработной платы, удерживаемой в пенсионном фонде, направляются в накопительный пенсионный фонд. Стоит отметить, что с мужчин, родившихся до 1 января 1964 года, и женщин, родившихся до 1 января 1969 года, эти 2% не удерживаются с 2012 года. Эти 2% из 10% заработной платы каждого гражданина автоматически направляются в накопительный пенсионный фонд, где средства инвестируются в ценные бумаги, депозиты, аккумулируются и используются для формирования будущей пенсии.

На сегодняшний день, по итогам 2024 года, в накопительной части пенсии застрахованных лиц в общей сложности накопилось 51 миллиардов сомов. Это весьма значительная сумма, и важно подчеркнуть, что 85% от этой суммы, то есть около 42 миллиардов сомов, инвестируются в государственные ценные бумаги. Эти инвестиции обеспечивают увеличение доходности в диапазоне от 10,6% до 15,5% ежегодно.

Оставшиеся 15% средств, то есть 7,5 миллиардов сомов, размещаются на депозитах в коммерческих банках. Эта часть средств приносит доходность в пределах 12,6% до 16%. Таким образом, накопительная система обеспечивает не только защиту средств, но и их рост.

Расскажите, пожалуйста, о процедуре накопления, гражданин сам должен обратиться или этот процесс автоматизирован?

Оформление накопительной части пенсии происходит через работодателей автоматически. Гражданину не нужно отдельно подавать заявление или делать какие-либо шаги для того, чтобы начать участвовать в накопительной системе. Когда гражданин трудоустраивается в организацию, бухгалтерией автоматически удерживается 10% от его заработной платы, из них 2% из заработной платы направляется в накопительную часть личного страхового счета застрахованного лица. Весь процесс поступления страховых взносов полностью автоматизирован, и гражданин может быть уверен, что его пенсионные накопления аккумулируются.

То есть, если человек работает в организованном секторе, он автоматически становится участником накопительной пенсионной системы?

Совершенно верно. Все граждане, работающие в организованном секторе и получающие официальную заработную плату, автоматически становятся участниками накопительной пенсионной системы.

Важно отметить, что 2% из заработной платы работника перечисляются в Государственный накопительный пенсионный фонд, остальные 8% из заработной платы работника направляются в Пенсионный фонд.

Граждане могут следить за тем, сколько средств накоплено по Государственному накопительному пенсионному фонду в накопительной части их личного страхового счета?

Да, граждане могут легко отслеживать свои накопления. Для этого существует личный страховой счет застрахованного лица, который каждый участник накопительной системы могут получить как в бумажном, так и в электронном виде при обращении в территориальный орган Социального фонда или через "Личный кабинет застрахованного лица" на портале Социального фонда через приложение СМЭВ "Тундук" и ЦОНы.

Как гражданин может быть уверен, что его средства находятся под надежной защитой?

Гарантии предоставляются на законодательном уровне, и вся деятельность Государственного накопительного пенсионного фонда и коммерческих банков, с которыми взаимодействует фонд, регулярно проверяется. Деятельность этих организаций отслеживается и регулируется специальными государственными надзорными органами, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и безопасность. Если какие-либо нарушения обнаруживаются, меры принимаются немедленно, чтобы сохранить средства граждан.

Можно ли досрочно использовать накопленные средства? Если да, то, в каких случаях?

Да, накопленные средства можно использовать досрочно, в целях улучшения качества жизни и обеспечения социального благополучия граждан Кыргызской Республики, существует возможность использования средств пенсионных накоплений в различных сферах:

1. Выплата гражданам, достигшим пенсионного возраста:

Пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" и имеющих учтенные в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления, а также для лиц, имеющих право на пенсию и обратившихся за ее назначением в соответствии с тем же законом, при условии наличия, учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений.

2. Выезд за пределы страны:

Граждане, выехавшие или выезжающие на постоянное место жительства за пределы Кыргызстана, также могут получить свои пенсионные накопления, сохраненные на личных страховых счетах.

3. Наследники:

Наследникам умершего застрахованного лица, чьи пенсионные накопления учтены в накопительной части личного страхового счета, предоставляется право на получение этих средств.

4. Выплата военнослужащим:

Военнослужащие имеют возможность получить средства из накопительного пенсионного фонда при достижении общеустановленного возраста для женщин- 58 лет, для мужчин- 63 года, при наличии средств на счету ГНПФ. Важно отметить, что военнослужащие не осуществляют отчисления страховых взносов в Соцфонд в течение периода военной службы. Эта возможность применима к тем гражданам, которые до или после военной службы работали в гражданской сфере и вносили соответствующие взносы в Соцфонд.

5. Ипотечное кредитование:

Граждане, а также их супруги, получающие или получившие ипотечный кредит и выплачивающие средства по договору аренды жилья с последующим выкупом в рамках государственной жилищной программы, финансируемой ОАО "ГИК", а также участвующие в долевом жилищном строительстве или погашающие выплаты по договору с рассрочкой у субъектов строительства в построенных объектах, с предоставлением банковской гарантии, могут использовать средства пенсионных накоплений для финансирования первоначального взноса и погашения ипотечного кредита.

6. Безработица:

Официально признанные безработные могут получать средства пенсионных накоплений, учитывая размер прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста.

7. При наличии тяжелого заболевания:

Граждане, столкнувшиеся с тяжелыми заболеваниями, включая супругов, детей, родителей могут досрочно получать средства пенсионных накоплений для финансирования лечения. (согласно перечню тяжелых заболеваний ссылка: https://sf.gov.kg/ru/perechen-tyazhelyh-zabolevanij-dlya-dosrochnogo-polucheniya-pensionnyh-nakoplenij/ ).

Статистика на 01.01.2025 года:

Общее количество граждан, получивших средств пенсионных накоплений - 211 049 человек (в сумме 4 584,5 млн. сом.), включая:

- граждан, достигших пенсионного возраста - 187 256 человек (2525,5 млн. сом);

- граждан, выехавших из страны на ПМЖ – 4 148 человек (215,7 млн. сом);

- наследников умерших застрахованных лиц – 11 039 человек (301,7 млн. сом);

- военнослужащим – 927 человек (9,4 млн. сом);

- гражданам, получающим ипотечный кредит– 369 человек (77,9 млн. сом.);

- гражданам, получившим ипотечный кредит – 6 215 человек (1304,2 млн. сом.);

- гражданам, погашающим выплаты по договору аренды жилья (финансируемая ОАО "ГИК") – 131 человек (21,4 млн. сом);

- гражданам, участвующим в долевом жилищном строительстве или погашающим выплаты по договору с рассрочкой у субъектов строительства в построенных объектах, с предоставлением банковской гарантии – 185 человек (34,0 млн. сом);

- гражданам, признанным официальными безработными – 255 человек (4,5 млн. сом.);

- лицам, имеющим тяжелые заболевания – 524 человек (90,2 млн.сом).

Социальный фонд в целях социальной поддержки населения в последние 3 года расширяет область использования гражданами средств пенсионных накоплений.

Почему гражданам важно задуматься о накоплениях на пенсию уже сейчас?

Я работаю в Социальном фонде с 2000 года, и мне приходилось встречаться с множеством людей, которые не задумывались о своем будущем, не обращали внимания на пенсионные отчисления.

Например, мне часто встречались бизнесмены, которые считали, что пенсия им не нужна, так как у них имелись средства. Но жизнь непредсказуема, и сегодня многие из тех, кто не платил взносы в фонд или откладывал это на потом, сталкиваются с серьезными проблемами. Такие граждане, как правило, получают минимальные пенсии, которых едва хватает на покрытие базовых нужд.

С другой стороны, те, кто систематически производил отчисления страховых взносов в системе государственного социального пенсионного страхования, сегодня имеют значительные накопления, получают достойную пенсию, которая обеспечивает их стабильность и независимость.

Если граждане хотят обеспечить себя стабильными и достойными накоплениями, то важно пенсионных накопления отчислять уже сегодня.

Пенсионные накопления - это долгосрочное обязательство. Чем раньше человек начнет производить отчисления страховых взносов, тем большими будут его накопления в будущем.

Сегодня пенсия может составлять 20–30 тысяч сомов для тех, кто отчислял взносы в течение всей трудовой жизни. Это реальная перспектива.

Также важно знать, что граждане могут контролировать свои пенсионные накопления. На мой взгляд, необходимо внедрять культуру своевременных платежей страховых взносов с самого раннего возраста. Мы должны объяснять молодежи, что начиная с 20 лет, они должны требовать от своих работодателей обязательных отчислений страховых взносов в Социальный фонд. Это критически важно, ведь жизнь проходит быстро, и только с наступлением пенсионного возраста человек осознает важность этих отчислений.

Однако существует еще одна проблема - это скрытая (или теневая) деятельность или нелегальная деятельность, то есть "теневая экономика".

По данным Национального статистического комитета, в теневом секторе экономики трудится более 900 тысяч человек, которые не платят страховые взносы. У этих граждан есть риск потери права на получение пенсии или даже минимального пособия. Когда подходят возраст выхода на пенсию, приходит осознание упущенного времени, а восстановить период уже поздно.

Это яркий пример того, как важно позаботиться о своем будущем заранее, и не откладывать участие в государственном пенсионном социальном страховании в долгий ящик.

А как быть с теми, кто пропустил эти годы и теперь осознает, что не платил взносы?

Да, у нас предусмотрена возможность уплаты страховых взносов добровольно для пополнения или восстановления определенных периодов страхового стажа за прошлый период.

Страховые взносы на добровольной основе для восстановления упущенного периода уплачиваются через Государственную налоговую службу в размере установленного законодательством тарифа в размере не менее 8% от средней месячной заработной платы (СМЗ). Размер уплаты страховых взносов может быть больше, но не менее в 8% для зачисления средств в Пенсионный фонд.

А если возникла ситуация, когда бухгалтер или организация не выполняли свои обязательства по отчислениям, как это можно проверить?

Каждый гражданин имеет доступ к своему личному страховому счету, по которому он может в любой момент проверить, были ли отчисления на его счет. До недавнего времени Социальный фонд для информирования рассылал конверты (выписки из личных страховых счетов) гражданам с периодичностью 1 раз в год. На сегодняшний день имеются альтернативные варианты получения сведений, имеющихся в личном страховом счете. Как я уже говорил, каждый гражданин может через "Личный кабинет застрахованного лица" на портале Социального фонда, через приложение СМЭВ "Тундук", или при обращении в любой территориальный орган Социального фонда получив выписку из своего личного страхового счета, увидеть всю информацию по своим отчислениям.

То есть, это помогает избежать ситуаций, когда отчисления не делаются несмотря на то, что человек считает, что они уплачены?

Именно так. Важно понимать, что в наше время контроль за отчислениями стал намного проще и доступнее. Это позволяет избежать недоразумений и случайных ошибок со стороны работодателей. Нужно лишь вовремя проверять и требовать, чтобы отчисления делались правильно и в полном объеме.

Какие бы вы советы дали молодым людям, начинающим свою трудовую деятельность, чтобы они не оказались в ситуации, когда нужно будет исправлять ошибки?

На мой взгляд, главное - это создать культуру ответственности, каждый человек сам участвует в формировании собственной пенсии в будущем. Поэтому следует обучать молодежь с детства, что социальные взносы являются важной частью их будущего экономического и социального положения, и что с первых дней работы следует требовать от работодателя, чтобы отчисления в социальный фонд и медицинское страхование производились без задержек, официально, без сокрытия. И чем раньше они начнут делать это, тем выше будут их накопления и пенсия в будущем. И не забывайте, что даже если человек думает, что он заработает достаточно денег и будет обеспечивать себя в старости, страховка и пенсионные накопления должны быть обязательными. Никто не застрахован от рисков, поэтому пенсионное страхование необходимо, и это практикуется во всем мире.

Простой пример, средства на сберегательных книжках в советское время тоже были своего рода "подушкой безопасности", но ничто не помогло их спасти, жизнь и практика показали, что существуют еще экономические и политические риски.

Многие, откладывая деньги на сберегательных книжках, в итоге потеряли свои сбережения, когда расформировался СССР. Важно помнить, что накопления на пенсию - это не просто для того, чтобы выжить, а для того, чтобы обеспечить себе стабильную и комфортную старость. Без пенсионного страхования может оказаться ошибочным мнение, что при наличии достаточно высоких доходов в молодые годы может казаться, что он обеспечил в себя старости. Поэтому создавать основу для будущей пенсии с помощью регулярных взносов в Социальный фонд, считается правильным.

Гарантированная пенсия со стороны государства возможна только при условии уплаты страховых взносов. Если работодатель отказывается официально показывать заработную плату, допускает сокрытие доходов, то в таких ситуациях, граждане могут обратиться в органы Государственной налоговой службы или воспользоваться услугами Колл-центра Социального фонда по короткому номеру 1202, и сообщить об этом, в свою очередь, Государственная налоговая служба и социальный фонд примут соответствующие меры.

А что насчет использования средств пенсионных накоплений? Если человек решит потратить эти средства, например, для погашения ипотечного кредитования или медицинские нужды, это повлияет на его пенсию?

Это не повлияет на пенсию. Средства, которые идут в Государственный накопительный пенсионный фонд (2%), не влияют на размер и выплату пенсии. Эти средства аккумулируются и инвестируются, увеличиваясь за счет доходности. Когда человек достигает пенсионного возраста, он получает определенную сумму из накопительного фонда, которую может использовать на свое усмотрение.

Если человек решит получить эту сумму, ему нужно обращаться в районное управление Социального фонда?

Да, для получения этой суммы человек может подать заявление в районное управление или через наш сайт в личном кабинете, если ему удобнее, с приложением необходимых документов.

Что насчет международного сотрудничества? Сотрудничаете ли вы с фондами других стран? Возможно, перенимаете опыт?

Мы активно сотрудничаем с коллегами из других стран, делимся опытом и обсуждаем возникающие проблемы. В постсоветских странах, как и у нас, существуют схожие вопросы, например, связанные с обязательствами перед пенсионерами, которые работали в СССР. Средства для их пенсий не были переданы в соответствующие пенсионные или социальные фонды новых государств, что привело к необходимости создания солидарной накопительной системы.

В 2010 году мы внедрили накопительный компонент, 2% направляются в накопительную часть, а 8% - в солидарную пенсионную систему. В перспективе рассматривается возможность увеличения доли накопительной части до 3–4%, а возможно, и до 5%.

Мы активно работаем над совершенствованием пенсионной системы, чтобы сделать пенсии более стабильными и обеспечить гражданам достойное будущее.

Как в последние годы изменились размеры пенсий, и что этому способствовало?

За последние три года пенсии были увеличены значительно выше уровня инфляции. В 2022 году размер пенсий увеличился на 33%, в 2023 году - на 38%, а в 2024 году - на 15% но не менее 1000 сомов. Кроме того, минимальная пенсия была доведена до уровня прожиточного минимума - 6,900 сом, что значительно улучшило положение пенсионеров, особенно тех, кто получает минимальную пенсию, так как они, как правило, делали минимальные отчисления в Социальный фонд.

Как изменилось финансирование повышения пенсий и как это повлияло на пенсионеров?

Ранее на повышение пенсий в бюджете Социального фонда предусматривалось около 1 миллиарда сомов. Однако за последние три года эта сумма выросла до 60 миллиардов сомов. Это позволило существенно улучшить положение пенсионеров, особенно тех, кто получает минимальные пенсии.