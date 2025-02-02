Лига чемпионов: "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом" в 1/16 финала

Стали известны пары 1/16 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по футболу сезона 2024-2025.

Жеребьевка состоялась 31 января. 16 команд, занявших 9-24 места по итогам Этапа лиги, были разделены на пары. Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные - 18-19 февраля.

По итогам Этапа лиги команды, занявшие 1-8 место, сразу вышли в 1/8 финала - "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль" и "Астан Вилла".

Пары 1/16 финала

"Брест" (Франция) - ПСЖ (Франция)

"Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания)

"Ювентус" (Италия) - ПСВ (Нидерланды)

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Милан" (Италия)

"Селтик" (Шотландия) - "Бавария" (Германия)

"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Монако" (Франция) - "Бенфика" (Португалия).

Источник: sport.akipress.org