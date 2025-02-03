В Кыргызстане будут открывать секции по зимним видам спорта

В Кыргызстане будут созданы специализированные секции по горным лыжам и другим зимним видам спорта в ряде детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), сообщает пресс-служба кабмина КР.

По данным пресс-службы, такое решение было принято на совещании кабмина, посвященное развитию зимних видов спорта, с участием представителей профильных ведомств и спортивных организаций, на котором было принято решение внедрить зимние виды спорта, включая горные лыжи, в программы физического воспитания в школах, особенно в населенных пунктах, расположенных вблизи горнолыжных курортов.

Кроме того, обсуждены планы по развитию зимних видов спорта в стране, подготовке национальной сборной к участию в IX зимних Азиатских играх, которые пройдут в Харбине (Китай), а также стратегические направления по устойчивому развитию и подготовке кадров в сфере зимнего спорта и туризма.

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов сказал о важности реализации инициативы президента Садыра Жапарова по строительству новых горнолыжных комплексов, таких как "Три вершины".

Кроме того, поручено разработать комплексную программу развития зимних видов спорта, включающую меры по поддержке профессионального и массового спорта, развитию спортивной инфраструктуры, подготовке тренерских кадров, а также привлечению инвестиций в сферу зимнего туризма.

По итогам заседания даны конкретные поручения профильным ведомствам, направленные на реализацию этих инициатив.