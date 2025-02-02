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Неймар вернулся в родной бразильский клуб

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильский нападающий Неймар подписал контракт с клубом "Сантос" из города Сантус. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети X.

"Принц вернулся", - сказано в сообщении бразильского клуба. Также медиа-команда "Сантоса" процитировала слова футболиста, когда он покидал Бразилию в 2013 году. "Я ухожу, но вернусь", - пообещал тогда форвард. Детали нового соглашения Неймара и "Сантоса" не разглашаются.

Ранее саудовский "Аль-Хиляль" объявил об уходе Неймара. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Нападающий провел за команду семь игр во всех турнирах за полтора года и забил один мяч.

Неймар - воспитанник "Сантоса". Он выступал за клуб с 2009 по 2013 год, после чего перешел в "Барселону".


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URL: https://www.vb.kg/442500
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