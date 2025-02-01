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ГКНБ: В ходе обысков у членов "Хизбут-Тахрир" изъяты запрещенные материалы

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В Ошской области были проведены санкционированные обысковые мероприятия по 7 местам жительств активных членов РЭО "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате обысковых мероприятий были обнаружена запрещенная экстремистская литература и предметы (книги- 88, телефоны-7, тетради-13, планшеты – 2, видеокассета и банковская карта). Обнаруженные предметы направлены в ГСЭС при МЮ КР на проведение религиоведческой экспертизы.

По результатам экспертизы в отношении фигурантов уголовного дела будут приняты меры согласно уголовного законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/442503
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, обыск, Ошская область
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