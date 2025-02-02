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Новый главный тренер сборной Казахстана выступил с заявлением

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- Самуэль Деди Ирие
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиев сделал первое заявление после назначения и рассказал, какие изменения произойдут в национальной команде перед отборочными матчами чемпионата мира-2026, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

- Добрый день. Мне оказано большое доверие, и это для меня большая честь. Национальная сборная - это гордость и надежда 20-ти миллионов казахстанцев.

Видение одно - защищаем честь страны. Болельщики начиная с больших городов до самых отдаленных аулов возлагают на нас надежды, поэтому на каждую игру будем выходить с футбольной агрессией и показывать характер, показывать, что мы не просто так выходим на поле. Втрое - будем омолаживать состав. Сейчас много примеров, когда молодые игроки показывают высокие игровые результаты и мы немного задержались с их допуском в основную команду страны. Поэтому на сегодня мы имеем две стратегические задачи, это - сформировать боевитую команду, которая готова оставить на поле последнюю каплю пота, чтобы народ увидел их горящие глаза перед каждой игрой. Второе - омоложение состава.

Соперников наших все знают. Уэльс - один из фаворитов нашей группы, но мы их не боимся, так как мы понимаем, в чем их сила, соответственно будем готовиться, когда соберемся с кандидатами на сборах. Лихтейнштейн - мы однозначно рассматриваем, как соперника, у которого надо забирать очки. Со стратегической точки зрения надо набирать очки на начальном этапе турнира, а дальше на все воля Всевышнего. Мы будем готовы подарить нашим болельщикам счастливые моменты, как в матчах Лиги нации, в которых болельщики поддерживали нас даже в проигранных матчах видя, как ребята бьются за флаг, за страну. Сборная Казахстана будет показывать борьбу в каждом матче, - заявил назначенный наставник сборной.

Напомним, что сегодня КФФ объявила о назначении исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана отечественного специалиста Али Алиева.


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URL: https://www.vb.kg/442504
Теги:
Казахстан, футбол
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