Азербайджан и КР одобрили строительство малой ГЭС и швейной фабрики

В Баку прошло 4-е заседание Совета Азербайджано-Кыргызского Фонда развития (АКФР), в ходе которого было принято важное решение о финансировании двух крупных проектов: строительства малой гидроэлектростанции мощностью 9 МВт и современной швейной фабрики на 300 рабочих мест. Кроме того, была одобрена концепция строительства многофункционального центра. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, заседание прошло при участии заместителя министра экономики и коммерции Кыргызстана Санжара Болотова и представителей государственных структур обеих стран. В ходе обсуждения подчеркнуто, что торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном выходит на новый уровень и продолжает расширяться. Одним из важных аспектов является поддержка проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития, определенным главами двух государств.

На заседании также были утверждены Инвестиционная политика Фонда и другие необходимые документы для его функционирования. В продолжение работы были даны поручения по формированию портфеля перспективных проектов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества.