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В Бишкеке открылась фотовыставка об исламском наследии Венгрии

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В Центральной мечети имени Имама Сарахси города Бишкека проходит фотовыставка "Исламское архитектурное наследие Венгрии".

Выставка организована посольством Венгрии в Кыргызстане при поддержке Государственной Комиссии по делам религии и Духовного Управления Мусульман Кыргызстана и представляет собой уникальную возможность познакомиться с богатым и многогранным наследием исламской архитектуры в Венгрии.

На открытии выставки гостей открытия приветствовали директор Государственной Комиссии по делам религии Азамат Юсупов и заместитель муфтия Мухаммад ажы Анаркулов, а также посол Венгрии в Бишкеке Дороги Шандор, которые в своих выступлениях подчеркнули важность культурного обмена и укрепления связей между странами через архитектурные и исторические памятники.

"Хотя Венгрия является христианской страной, мы бережно сохраняем памятники исламской веры из османского периода нашей истории, - отметил Посол, - поэтому сегодня для нас большая честь познакомить наших Кыргызских братьев с этой стороной нашей истории и жизни".

В своей речи Посол Венгрии отметил, что венгров и кыргызов связывает общее прошлое, общие корни и кочевнические традиции, которые подкрепляют стратегическое партнерство между двумя странами и дают прочную снову для развития сотрудничества в области культуры, образования и науки.

На выставке представлены фотоматериалы о важнейших исламских архитектурных памятниках Венгрии – мечетях, минаретах, гробницах-тюрбе и банях (хамамах), которые сохранились до наших дней в таких городах Венгрии, как Печ, Сигетвар, Эгер, Шиклош и Будапешт. Организаторы мероприятия надеятся, что выставка будет способствовать позитивному культурному обмену и диалогу между народами.

Выставка будет открыта ежедневно, до 14 февраля 2025 года в часы работы мечети.

Справка: Центральная мечеть имени Имама Сарахси города Бишкек – крупнейшая мечеть Кыргызстана, считается также одной из крупнейших мечетей Центральной Азии. Строительство мечети, выполненной в стиле Османской архитектуры, продолжалось 6 лет, торжественное открытие состоялось в 2018 году.


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URL: https://www.vb.kg/442508
Теги:
выставка, ислам, Венгрия, Бишкек
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