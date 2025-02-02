В Бишкеке задержали члена ОПГ, подозреваемого в краже телефона

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в краже телефона марки iPhone 14 стоимостью 82 тыс сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По данным ведомства, задержанный состоит на учёте МВД как активный член ОПГ и находится на учёте УУР ГУВД Бишкека в качестве карманного вора.

По её данным, преступление произошло 12 января 2025 года в одном из торговых центров столицы. Неизвестные похитили смартфон и скрылись. В тот же день потерпевшая, гражданка Э.Ы., обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний гражданин Д.Д. Он водворён в ИВС и проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Милиция просит всех, кто пострадал от действий задержанного, обратиться по номерам: 0703 351565, 0700 611119 или 0772 803038.