Умер экс-президент Германии Хорст Кёлер

Бывший президент Германии Хорст Кёлер умер в возрасте 81 года, сообщила его канцелярия со ссылкой на заявление семьи.

"Хорст Кёлер скончался сегодня рано утром в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни в окружении своей семьи в Берлине", - сказано в сообщении.

Информацию о похоронах в канцелярии пообещали предоставить позднее.

Кёлер был девятым президентом Германии. Этот пост он занимал в 2004–2010 годах.

Хорст Кёлер родился в 1943 году в Скербешуве (Польша). Он был седьмым из восьми детей в семье. Позднее он оказался в Людвигсбурге, куда его семья бежала во время наступления советских войск на гитлеровскую Германию. Изучал экономические науки в Тюбингенском университете и впоследствии получил докторскую степень.

Источник: РБК