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Китай строит военный комплекс в 10 раз больше Пентагона

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Власти Китая возводят военный комплекс, который по площади будет в десять раз превышать здание Пентагона. Об этом сообщает Financial Times (FT), которая попросила представителей разведывательного сообщества США проанализировать полученные газетой спутниковые снимки.

Американская разведка полагает, что масштабный объект в 30 км от Пекина - будущий командный центр, а его строительство приурочено к 100-летию Народно-освободительной армии Китая, которое будет отмечаться в 2027 году.

Судя по спутниковым снимкам, строительство началось еще в середине прошлого года, утверждает FT. Площадь строительной площадки составляет порядка 6 кв. км. На снимках видны глубокие ямы, в которых, по мнению бывших и действующих представителей разведки США, будут размещены укрепленные бункеры для военного руководства Китая на случай конфликта, в том числе и ядерного.

По данным газеты, в пользу версии о строительстве именно военного объекта говорит и то, что в интернете нет никаких упоминаний о стройке коммерческой или жилой недвижимости в этом районе, как нет рядом со стройкой и офиса застройщика. Газета отмечает, что, хотя ее корреспонденты не увидели на объекте военных, там были таблички, запрещающие полеты беспилотников над территорией стройки и фотосъемку. А охранники у одних ворот заявили, что въезд на объект запрещен, и отказались говорить о проекте.

Источник: Коммерсантъ


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URL: https://www.vb.kg/442512
Теги:
Китай, строительство
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