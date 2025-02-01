Стеклянные бусы для Казахстана: "Закончится нефть, найдем, что забрать еще"

По данным казахстанского правительства, 48,1% вывозимых из Казахстана углеводородов приходится на страны Запада. На азиатские государства приходится 17.7%. То есть меньше западных более чем в 2,5 раза. На Россию – 3,5%. При этом, что самое интересное, западные компании работают по закрытым соглашениям о разделе продукции (СРП), заключенным в начале 90-х. Тогда как остальные - в соответствии с налоговым законодательством Казахстана. Таким образом, указанные выше цифры весьма приблизительные. Поскольку даже сами казахстанские власти понятия не имеют, какие объемы ресурсов добывают и увозят из страны Британия и США. Информацию об этом, согласно заключенному с казахстанским правительством СРП, они никому не предоставляют, считает издание AsiaToday.

За стеклянные бусы

После развала СССР англосаксы стали рассматривать богатый ресурсами Казахстан точно так же, как они всегда рассматривали Африку – в качестве свой беспробудной, не имеющей никаких перспектив развития колонии. В ставшую самостоятельной, но не имевшую малейшего понятия, что с этой самостоятельностью делать республику хлынули представители транснациональных корпораций с готовыми проектами соглашений о разделе добываемой продукции, по которым им полагалась львиная доля. А Казахстану - только на поддержание штанов и обогащение правящей семьи.

Под сказки о прелестях демократии, рыночной экономики и прочих до той поры неведомых казахам вещей, а также за немалые взятки представителям политической элиты западные эмиссары добились подписания этих соглашений. И на их основании по сей день вывозят казахстанское добро в свои закрома, продолжая обещать технологии, индустриализацию и прочее светлое будущее.

С тех пор минуло уже больше тридцати лет, а светлого будущего казахам не видать даже на горизонте. Напротив, с каждым днем у них все больше ощущение того, что их красиво обвели вокруг пальца. Но признаться в этом они не решаются ни себе, ни другим.

Все началось в 1992 году, когда в Вашингтоне состоялась встреча тогдашнего президента Казахстана Назарбаева с главой Белого дома того времени Бушем-старшим. В ходе переговоров Буш, прекрасно знавший, как Назарбаев любит лесть, назвал его основателем казахского государства. И растаявший от собственного тщеславия бывший коммунистический лидер тут же подписался под тем, чтобы стать вассалом США. После чего, заключив с кабальное для Казахстана соглашение о разделе продукции, превратил некогда индустриально развитую республику в бесправную полуголодную англосаксонскую колонию.

Если говорить об итогах его правления, то он принял страну с мощным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, который за 30 лет по указке англосаксов практически полностью разрушил, сделав Казахстан отсталым сырьевым и полностью импортозависимым придатком, абсолютно неспособным обеспечить себя ничем, что требуется для жизни.

В одном из своих подкастов в ходе беседы с экспертом в нефтегазовой сфере Олжасом Байдильдиновым журналист Акмарал Баталова рассказала, что лично знала чиновников, которые в 90-х годах подписывали грабительские для Казахстана контракты с компаниями "Шеврон", "Эксон Мобил", "Шелл", "Бритиш Петролеум". Причем для этого, по ее словам, руководителям этих компаний даже не пришлось прикладывать особые усилия. Достаточно было пригласить нескольких высокопоставленных казахов в США и оплатить все расходы, связанные с их пребыванием в этой стране, включая шопинги. То есть, за "стеклянные бусы".

"Я не буду называть фамилию этого человека, тем более, что он уже в мире ином. Но он мне лично рассказывал, что ему в США подарили "видеодвойку". И оплатили все его расходы, включая то, что он приобрел для своей семьи", - рассказала она.

Смеем предположить, что речь о покойном ныне бывшем премьер-министре Казахстана Нурлане Балгимбаеве.

С тех пор в течение всего времени казахстанской так называемой "независимости" американские и британские компании занимаются беспощадным грабежом недр республики, чувствуя себя полными хозяевами ее природных богатств. По оценкам специалистов, запасы нефти в казахстанских месторождениях будут полностью исчерпаны к 2040 году. Таким образом, все идет к тому, что англосаксы вычерпают всю нефть, что называется, до донышка.

Закончится нефть, найдем, что забрать еще

Однако этим англосаксонские хищники ограничиваться не собираются. В прошлом году стало известно, что Астана предоставляет Великобритании право разведки и добычи редкоземельных металлов на своей территории. Соответствующую дорожную карту в Лондоне подписали министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани и вице-министр промышленности и строительства Казахстана Иран Шархан.

Информацию об этом казахстанские СМИ преподнесли как очередную экономическую победу страны, восторгаясь "дружбой" с такими странами, как Британия, которая, дескать, научит, как правильно жить, достигать успеха и всех остальных прелестей западной демократии.

С каким-то удивительным, понятным только им самим сумасбродным упорством, казахстанские власти не хотят признавать, что на шее страны висит тяжелое англосавксонское колониальное ярмо, которое, если его не снять, никогда не позволит государству встать на ноги. Что фактически Казахстан продолжает оставаться сырьевым придатком англосаксов, отдавая им все больше и больше содержимого своих недр. И что все высокопарные разговоры о возрождении промышленного потенциала, прочного становления на рельсы уверенного индустриального развития – это обычная лапша на уши обывателя, который для смирения непременно должен верить в светлое будущее, которое, на самом деле, никто не собирается ему обеспечивать. Просто потому что, оставаясь чьим-то сырьевым придатком, достичь этого самого светлого будущего невозможно. Хотя бы по той причине, что тот, кто забирает сырье, будет делать все, чтобы этого не допустить, дабы не лишиться "золотой жилы".

Люди холопского звания

Сегодня все больше людей в Казахстане начинают чувствовать себя обманытуми и постепенно понимать, что к чему, желая ясности в вопросе добычи природных ресурсов. В июне прошлого года в республике запустили народную петицию с требованием раскрыть и обнародовать подробности всех соглашений о разделе продукции, заключенных между англосаксонскими нефтедобывающими компаниями и правительством РК.

Как можно догадаться, безрезультатно. Власти Казахстана категорически отказываются пересматривать свое завороженно-романтическое отношение к Западу. И конкретно к Британии. Начать воспринимать ее как государство, проводящее на современном этапе ту же колониальную политику, что оно проводило на протяжении всей своей истории.

Подписанная в Лондоне дорожная карта "по стратегическому партнерству в области критически важных минералов" - это, по сути, то же самое, что и пресловутое соглашение о разделе продукции, заключенное между Казахстаном и западными транснациональными корпорациями в 90-х, в соответствии с которыми они по сей день забирают у республики львиную долю нефти. А все красивые слова чиновников о том, что в документе четко прописаны условия, по которым сотрудничество будет осуществляться на взаимовыгодной основе, все это, как говорится, для читателей и телезрителей. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что народ Казахстана от этого не выиграет ничего, как он ничего не выиграл от нефтяных контрактов. И все это "взаимовыгодное сотрудничество" ни на йоту не изменит экономическую ситуацию в стране. Не остановит инфляцию, рост цен и т.д. Тогда как Британия получит от этого реальную выгоду.

Необходимость пересмотра кабальных условий всех подобных соглашений в Казахстане назрела уже давно. Однако казахстанская власть не только не пересматривает их, но и заключает новые.

Это может означать одно: власти страны не являются самостоятельными и суверенными. Они – колониальная администрация англосаксов. Наместники, выполняющие все их указания по одному щелчку пальцев.