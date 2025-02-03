Гриша, Лейла, Болот и весь добропорядочный люд

Что общего между вором в законе Гришей Московским, Лейлой Саралаевой и Болотом Темировым? На первый взгляд – ничего. А если присмотреться повнимательнее? Все они – популярные блогеры, можно даже сказать – журналисты-расследователи. Все находятся где-то за пределами Кыргызстана. Но все очень переживают за его судьбу и неустанно учат кыргызстанцев "правильной" жизни (как они её понимают).

У Гриши Московского (судя по второй части клички, обитает он в Москве) нет журналистского образования. У него за плечами совсем другие университеты. И, между прочим, почти 30 тысяч подписчиков в соцсетях.

Лейла Закавказская (кто её знает, Тбилисская она нынче или Ереванская) профильного образования тоже не имеет. По специальности вроде бы социолог. Но совершенно справедливо утверждает, что для настоящего журналиста образование – не главное. Главное – активность-креативность, умение выбивать зарубежные гранты и позиционировать себя как борчиха за правду. За всё хорошее против всего плохого. Правда, с подписчиками у неё по сравнению с московским коллегой не очень – всего-то шесть с лишним тысяч.

Болот Рижский… Судя по тому, что Темировым заинтересовались латышские коллеги, взяли у него интервью и перепощивают его теперь на своих ресурсах – вполне возможно, что в недалёком будущем депортированный из Кыргызстана расследователь осядет где-нибудь в Прибалтике и будет прибалтывать уже оттуда. Тоже не профессиональный журналист. Тоже по иронии судьбы социолог (так вот где у нас готовят "независимых расследователей"). Несмотря на дикую популярность Temirov LIVE, подписчиков у Болота почему-то даже меньше, чем у Саралаевой (чуть больше двух тысяч).

Идём дальше. Кто такой Гриша Московский (он же, если верить некоторым другим интернет-ресурсам, Отико Тевзи)? Кто он, так сказать, по жизни? Если вор в законе – значит, сидел. Болот Темиров – не вор, однако судимость тоже имеет. Лейла Саралаева и вовсе не Сонька-Золотая ручка, и пока несудима, но была на грани. Под суд не захотела, потому и сбежала в благословенную Грузию.

Идём ещё дальше. Гриша Московский (или как его на самом деле зовут), по его собственному признанию, смысл жизни видит в восстановлении по всему миру попранной справедливости. Он и правозащитник (защищает права в основном "невинно осуждённых"), и благотворитель (призывает помогать детским домам и приютам)… Обладает определённой харизмой и во всех своих видеороликах делает упор на человеческие эмоции. Умеют же некоторые за десять минут выступления отключить у зрителя мозг и выжать слезу – так вот Гриша как раз из таковских.

Что делает Лейла Саралаева? Да ровно то же самое, и теми же самыми методами и способами. Спела-станцевала на камеру, приняла эффектную позу – и хорошо поставленным голосом вещает об очередной вопиющей несправедливости и беспределе. У простодушных зрителей распахиваются рты, затуманиваются глаза… И редко кто в такие минуты способен вспомнить, что Лейла Тбилисская всего лишь в очередной раз отрабатывает западный грант.

Темирову такой сногсшибательной харизмы Аллах не отмерил. Петь-танцевать он не умеет, красивых кофточек и яркой помады у него нет. Приходится выезжать за счёт Саралаевой (потому, наверное, и подписчиков у него меньше).

А теперь – самое главное. О чём ведёт речь во многих своих "передачах" Гриша Московский? Как настоящий "правозащитник", он очень обеспокоен тем, что творится в Кыргызстане. А творится здесь "ташиевский террор".

- Приветствую весь добропорядочный люд. Я хочу обратиться ко всем, кто себя считает порядочным человеком и живёт по чести и по совести. Не слушайте вы тех негодяев, которые идут вразрез людскому, вразрез воровскому. А слушайте именно людей, тогда всё у вас будет в стране хорошо. Беспредел сейчас как раз-то и творится в Кыргызстане. Не надо в розовых очках ходить. Реально смотрите на вещи, написанные нашими старшими братьями, и живите правильно. Ваши дети должны жить в Кыргызстане дальше. И если будет вот этот террор Ташиева, ничего хорошего не будет.

Надо ли расшифровывать, что этот малоуважаемый заграничный кримавторитет имеет в виду и к чему призывает кыргызских "мужиков"? Что значит в его понимании "правильная" жизнь? Как именно он хотел бы, чтобы жили в будущем кыргызские дети? До недавнего времени Кыргызстан, по сути, и представлял собой одну сплошную зону и жил по "людским-воровским" понятиям. Ненавистный Грише Московскому и ему подобным генерал Ташиев положил конец этой "правильной" жизни, и теперь всякие Гриши, Гоши (они же Гоги, они же Жоры) и прочие издалека пытаются настроить кыргызстанцев на новую революцию, призванную вернуть всё "взад".

Выразительно и со смаком Гриша Московский оплакивал Колю-киргиза. Ему по статусу положено, он вор в законе, как и покойный Кольбаев. И Ташиева обвинять положено, и называть его разными нехорошими словами, и строить фантастические предположения, как именно произошла ликвидация. Камчыбек Ташиев якобы позвонил Кольбаеву, попросил о встрече, тот назначил ему рандеву в каком-то приметном месте, Ташиев зарядил свой чёрный пистолет и поехал совершать смертоубийство (ну почти песня про Мурку)… Это всё – воровская романтика, никуда от неё не деться; скоро, глядишь, шансон пополнится новым душещипательным произведением на тему жестокого убийства Коли.

Вору Грише это положено по статусу.

"Журналисты" Лейла и Болот делают это по велению души? Или за хорошее вознаграждение? Или то и другое вместе?

Есть такая игра – "Найди десять отличий". Нужно сравнить две абсолютно одинаковые вроде бы картинки. Так вот попробуйте найти десять отличий в идеологии, риторике и общем способе подачи материала у блогера Гриши Московского и местных оппозиционных "независимых журналистов". Не факт, что найдёте. И вот это уже настораживает. Одно дело – криминальный тип, знающий о "Киргизистане", как он называет нашу страну, по рассказам звонящих ему "мужиков". И совсем другое – люди, называющие себя патриотами Кыргызской Республики, искренне переживающими за народ и желающими ему всяческого добра.

Какого "процветания" хотят для Кыргызстана Лейла, Болот и им подобные? Прекращения репрессий в отношении коррупционеров и организованных преступников? Открытых дверей во всех тюрьмах? Полной свободы, переходящей во вседозволенность, когда каждый говорит и делает что ему вздумается и никто ни за что не отвечает? Для начала – очередного государственного переворота с человеческими жертвами, хаосом и отбрасыванием страны на десятилетия назад?

Когда к этому призывает вор в законе, уверяющий "добропорядочный люд", что Кыргызстан болен и его надо лечить – это, повторим, понятно и объяснимо. Да и его кыргызские комментаторы ставят на место:

"У Кыргызстана своя политика и своя цель, он не нуждается во внешних экспертах".

"Кыргызстан без ОПГ. Алга, Жапаров, алга, Ташиев!"

"Вор должен сидеть, а не болтать. Ташиев пускай давит любого".

"Гриш, обратно уже ничего не вернётся. Ваше время проходит, вы ничего хорошего этому миру не смогли предложить".

Последний комментарий, кстати, в полной мере относится и к так называемой кыргызской оппозиции и подконтрольным ей СМИ.