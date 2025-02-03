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В КР введен временный запрет на экспорт сельскохозяйственных животных

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- Светлана Лаптева
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Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приостанавливает выдачу разрешений на экспорт сельскохозяйственных животных.

В соответствии с приказом Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики №04-13/4 "Об утверждении перечня сельскохозяйственных товаров", с 31 января 2025 года Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приостановила выдачу разрешений на экспорт сельскохозяйственных животных в третьи страны, включая крупный рогатый скот, мелко рогатый скот и лошадей.

Разрешения, выданные до 31 января 2025 года, временно приостановлены до завершения всех проверок и внесения изменений в нормативную базу. О возобновлении процесса выдачи разрешений будет сообщено дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/442520
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, животные
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