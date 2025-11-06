Бакетаев: Центральная Азия несет в Вашингтон философию примирения

"Центральная Азия может подарить миру нефть надежды, газ доверия и воду взаимопонимания - те ресурсы, которых сегодня не хватает глобальной политике".

Такое мнение в комментарии VB.KG высказал политолог Бакыт Бакетаев, рассуждая о значении приглашения Дональда Трампа лидерам пяти стран Центральной Азии на саммит в Вашингтоне.

Саммит надежды

По словам эксперта, инициатива американского президента имеет не только политическое, но и цивилизационное значение.

Формат "Центральная Азия + США" способен стать площадкой, где обсуждаются не только геополитические интересы, но и идеи, способные изменить само мировое мышление о войне и мире.

- Главная задача этого саммита должна заключаться не в экономике и не в политике, - считает Бакетаев. - Речь идёт о передаче миру философии примирения, выработанной именно в Центральной Азии.

От линии огня к линии доверия

Политолог напоминает, что в течение тридцати лет после распада СССР регион оставался зоной потенциального конфликта между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

Однако в последние годы лидеры трёх стран сумели сделать то, что раньше казалось невозможным: не просто подписать соглашения, а построить доверие.

- Благодаря политической воле и мудрости президентов удалось перевести старые противоречия в новое качество - сотрудничество, основанное на взаимном уважении, - отмечает Бакетаев. - Это не просто дипломатия, это новая философия региональной политики, где сила уступает место диалогу.

Метод и философия примирения

Эксперт выделяет три принципа центральноазиатской модели урегулирования:

Личное доверие лидеров. Президенты региона разговаривали напрямую, без посредников, показывая, что сильная политика - это не давление, а умение слушать.

Моральный подход. Вместо поиска виновных - поиск решений. Вместо обвинений - поиск справедливости.

Как напомнил Бакетаев, Альберт Швейцер говорил: "Мир - это не цель, а путь, который нужно каждый день заново выбирать".

Общее будущее. Мир был достигнут не на бумаге, а через реальные дела - совместные проекты, открытые границы и новые дороги. Так родилась философия, где прагматизм соединяется с гуманизмом.

- Этот опыт стоит экспортировать, - подчеркнул политолог. - Он может быть полезен не только соседям, но и всему миру, уставшему от войн и конфронтации.

Почему это важно для Трампа и США

По мнению эксперта, Дональд Трамп неоднократно говорил о желании прекратить "бесконечные войны" и вернуть Америку к политике прагматизма.

И в этом смысле Центральная Азия может предложить Вашингтону не нефть и не ресурсы, а философию терпения, диалога и справедливого компромисса.

- Наши президенты доказали, что даже после десятилетий недоверия можно найти общий язык. Это то, чему может учиться любой мировой лидер, включая Трампа, - считает Бакетаев. - Этот саммит может стать обменом не только проектами, но и духовным опытом - опытом превращения конфликта в сотрудничество.

Возможности и баланс интересов

Эксперт уверен, что встреча в формате "Центральная Азия + США" затронет традиционные темы - безопасность, энергетику, отношения с Россией и Китаем.

Однако главное - сохранить дух доверия, с которым лидеры региона подходят к диалогу.

- Центральная Азия сегодня не арена борьбы сверхдержав, а площадка для примирения интересов между ними, - отметил политолог. - Если Трамп воспримет урок региона, этот саммит может стать символом новой дипломатии XXI века - дипломатии взаимного уважения, а не давления.

Урок для мира

Мир, по словам Бакетаева, устал от войн и требует новых идей.

- Конфликты на Украине, в Палестине и в Африке показывают, что военная логика исчерпала себя, - сказал он. - И именно Центральная Азия, когда-то считавшаяся "тихим задворком" мировой политики, может заявить миру: "Мир возможен, если лидеры не ищут виновных, а ищут пути".

Цитируя Конфуция, политолог подчеркнул: "Невозможно управлять страной, не научившись управлять собой".

- Только научившись внутреннему миру, можно создавать внешний, - добавил он.

В заключение Бакыт Бакетаев отметил, что саммит Трампа и лидеров Центральной Азии способен стать поворотным моментом не только в геополитике, но и в самой философии международных отношений.

- Наш регион уже доказал: даже старые конфликты можно превратить в партнёрство, если есть воля и мудрость. И если этот урок будет услышан, именно с Вашингтона может начаться новая эра - эра дипломатии примирения, где главной силой станут разум и совесть, - резюмировал политолог.