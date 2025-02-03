"Реал" сенсационно проиграл аутсайдеру Ла Лиги

"Реал" в гостях проиграл "Эспаньолу" (0:1) в рамках 22-го тура Ла Лиги. В первом тайме команду не смогли порадовать зрителей забитыми мячами. На перерыв футболисты ушли при счете 0:0.

Отметим, что бразильскому вингеру Винисиусу все же удалось отправить мяч в сетку ворот "Эспаньола" в первом тайме. Но судья взятие ворот не засчитал. Дело в том, что до гола бразильца Килиан Мбаппе сыграл не по правилам против защитника хозяев Лосано.

Во второй половине встречи команда Карло Анчелотти полностью доминировала и создала огромное количество голевых моментов. Но где-то футболистам "сливочных" не хватило точности, а где-то отличную игру показал голкипер "Эспаньола" Жоан Гарсия.

Победу хозяевам принес Карлос Ромеро. Защитник отличился на 85-й минуте. В оставшееся время коллектив из Барселоны успешно выдержал финальный штурм "Реала". Рефери своим свистком зафиксировал сенсационную победу "Эспаньола" на "Стейдж Фронт".

"Реал" имеет на счету 49 очков, занимая первое место. "Сливочные" опережают "Атлетико" на один балл. "Эспаньол" заработал 23 очка. Команда располагается на 17-й позиции.

ЭСПАНЬОЛ – РЕАЛ – 1:0 (0:0)

Голы: Ромеро, 85 (1:0)