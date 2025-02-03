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Режиссер Карри Тиан: "Бакай Банк" не извинился передо мной за плагиат

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- Карыпбай кызы Толгонай
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"Бакай Банк" так и не принес извинений перед китайским кинорежиссером и писательницей Карри Сиконг Тиан (Curry Sicong Tian) за плагиат ее рекламного ролика. Об этом редакции vb.kg сказала она сама.

По ее словам, из банка ей ответили, но это не похоже на извинения.

На вопрос, намерена ли она подать в суд на "Бакай Банк" за плагиат, режиссер ответила, что передаст это право продюсерскому центру, который, видимо, и заказал ей ролик.

То есть как это не иронично, но вполне возможно, что продюсерский центр из США может подать в суд на "Бакай Банк". Если кто забыл, напомним, что ранее на введение вторичных санкций в отношении банка "Керемет" сразу же отреагировал верный американским товарищам "Бакай Банк". Отсалютовал, взял под козырёк и приостановил работу с "Кереметом" во всех направлениях.

Напомним, ранее режиссер Карри Сиконг Тиан из Лос-Анжелеса обвинила "Бакай Банк" в самом грубом плагиате.

"Я впервые сталкиваюсь с плагиатом такого высокого уровня. Пожалуйста, объясните: @bakaibank.kg режиссер - я, @curry_tian @cyrussaidi продюсер LEAP для #OnePlus @OnePlus Nord Buds 3 Pro|Shhh-eer Silence, обеспечивающий сквозное исполнение от концепции до съемок. Плагиат почти идентичен, от движений камеры до постпродакшн дизайна", - написала она на своей странице в соцсети.

Пользователи интернета в комментариях также негативно отреагировали на плагиат "Бакай Банка".

Карри Сиконг Тиан - китайский кинорежиссер, писатель и художник. Проживает и работает в Лос-Анджелесе. В 2020 году она получила премию за свой короткометражный фильм "Симулякры".

Карри получила степень магистра изящных искусств в области анимации и цифрового искусства в Университете Южной Калифорнии и степень в области дизайна визуальных коммуникаций в Университете Цинхуа . Она снимала рекламные ролики для Mercedes-Benz , Beats Electronics и Canon Inc.


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URL: https://www.vb.kg/442527
Теги:
Китай, США, Кыргызстан, #Банк Бакай, скандал, режиссер
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