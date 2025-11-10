На YouTube-канале НОВЫЕ NEWS было опубликовано интервью с Джоном Джозефом Миршаймером - американским политологом, профессором Чикагского университета и одним из самых известных представителей реалистической школы международных отношений. Автор множества научных трудов и книг о мировой политике, Миршаймер является одним из немногих аналитиков, кто открыто критикует внешнюю политику США, предупреждая о рисках чрезмерной милитаризации и ослабления международного доверия к Вашингтону.

В беседе, опубликованной на канале, профессор подробно рассуждает о напряжённости вокруг Венесуэлы и последних действиях военно-морских сил США. Он объясняет, почему этот конфликт - не частный инцидент, а симптом глубинных процессов, происходящих в мировой системе: постепенного ухода от американской однополярности и перехода к новому, более многополярному порядку.

Миршаймер обращает внимание на то, что Вашингтон, оправдывая удары по венесуэльским целям борьбой с наркотрафиком, фактически действует вне рамок международного права и без санкции Конгресса. По его словам, подобная практика превращает "антинаркотические операции" в инструмент политического давления и создаёт опасный прецедент, когда исполнительная власть США получает возможность применять смертоносную силу без надзора и судебных процедур.

Он отмечает, что политика экономических санкций и силового принуждения, проводимая США в отношении Венесуэлы, Ирана и других государств, ведёт не к укреплению демократии, а к разрушению суверенитетов и гуманитарным кризисам. Профессор подчёркивает: санкции и военные действия неизбежно бьют по простым людям, а не по элитам, и превращаются в инструмент политического шантажа.

Миршаймер проводит параллели с историческими интервенциями США в Латинской Америке - от Панамы и Гренады до Чили и Гватемалы, показывая, что риторика "борьбы с диктатурой" или "защиты демократии" на деле часто прикрывала геополитические интересы. Сегодня, утверждает профессор, подобная логика повторяется, но в более опасных условиях - в мире, где растёт влияние Китая, России и других держав, а международные нормы становятся всё менее прочными.

"То, что происходит сегодня в Карибском бассейне, - говорит Миршаймер, - это не просто региональный эпизод. Это зеркало, в котором отражается состояние американской мощи и доверия к ней. Мир больше не готов принимать американские действия как данность".